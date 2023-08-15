Як підтвердити особу для отримання української пенсії у Німеччині: пояснення

Українцям за кордоном для оформлення чи переоформлення пенсії без особистої присутності потрібно посвідчувати факт, що особа жива.

Як отримати відповідне свідоцтво, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Генеральне консульство України у Мюнхені.

В консульську установу звертаються українці пенсійного віку, які тимчасово проживають у Німеччині у федеральних землях Баварія та Баден-Вюрттемберг, щодо підтвердження особи.

"У зв'язку з непоодинокими зверненнями громадян України пенсійного віку з питання підтвердження особи для подальшого оформлення/переоформлення пенсійних виплат в Україні без особистої присутності, інформуємо, що в Генконсульстві України в Мюнхені можливо посвідчити факт, що фізична особа є живою, та отримати відповідне свідоцтво", – зазначається на сторінці консульства.

Для отримання такого свідоцтва українцям потрібно:

Надіслати короткий запит на електронну адресу Генконсульства gc_dem@mfa.gov.ua про видачу свідоцтва та докласти до нього копію внутрішнього паспорта у формі книжечки або ID-картки (всіх сторінок з відмітками) та довідки про реєстрацію місця проживання у ФРН (Meldbescheinigung) не старше 2 місяців від дня видачі. Дочекатися відповіді на запит та прийти особисто в Генконсульство у призначений час для отримання свідоцтва. Вартість оформлення свідоцтва - 18 євро. При собі потрібно мати паспорт, довідку про реєстрацію місця проживання у ФРН та їх копії.

Для сплати консульського збору рекомендується скористатися можливістю оплати німецькою дебетовою карткою (EC-Karte, Girocard) безпосередньо в Генконсульстві під час отримання послуги.

В установі наголошують, що платіжний термінал приймає лише дебетові картки (не кредитні), випущені виключно німецькими банківськими установами. Готівка для оплати не приймається.

Раніше ми повідомляли, чому українцям за кордоном не рекомендують продовжувати паспорт.

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