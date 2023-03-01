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Як отримати 3000 крон за відкриття рахунку в Чехії: умови

Фото: Українські біженці в Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Два чеські банки пропонують бонуси при відкритті рахунків – можна отримати від 1000 до 3 000 крон. Для цього українцям достатньо мати дозвіл на проживання в Чехії.

Як можна отримати кошти, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на radioukrajina.cz.

У двох банках Чехії - Raiffeisenbank та ČSOB – клієнти зможуть отримати винагороду за відкриття рахунку та користування карткою.

Наприклад, при відкритті рахунку в Raiffeisenbank клієнт упродовж наступних 6 місяців отримуватиме бонуси в розмірі 500 крон (841 гривень) за кожний календарний місяць, коли буде розрахунок карткою хоча б 3 рази. Загалом можна отримати до 3000 крон (5047 грн).

Банк відкриває рахунки громадянам України. Для цього достатньо мати документ, що посвідчує особу та дозвіл на проживання.

Фото: Біженці у Празі (gettyimages.com)

Банк ČSOB пропонує винагороду в 1000 крон при відкритті рахунку. Для цього потрібно також застрахувати свою платіжну картку та протягом 30 днів зайти в мобільний додаток ČSOB Smart. Після цього клієнт отримає бонус на новий аккаунт до 30 квітня 2023 року.

Раніше цей банк запровадив пільгові умови для українців – за відкриття рахунку українці могли знімати гроші з українських карток грошей в мережі його банкоматів без комісії.

Нагадаємо, ми писали, як українські біженці облаштувались у ЄС за рік.

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