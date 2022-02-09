Исчезает история. В Ровенской области разрушаются два костела с уникальными фресками

В Корецком районе Ровенской области в аварийном состоянии находятся архитектурные достопримечательности – костелы в Великих Межиричах и Невиркове, сообщает Ukraina Incognita.com.

Костел Святого Антония в Великих Межиричах построен магнатами Любомирскими в 1702 году вместе с комплексом коллегиума ордена пиаров. Над проектом работал архитектор Войцех Ленартович, также автор костелов современных Угнева и Варяжа.

В костеле есть своды, где сохранились остатки росписей. В 2014 году при расчистке храма нашли останки, которые были перезахоронены. Известно, что среди них были магнаты Стецьки, чей дворец до сих пор стоит в деревне, и так же аварийным.

Фото: Костел Святого Антония в Больших Межиричах (wikimedia.org)

В Невиркове костел Троицы построен 1807 года, семьей Стецьких. Сначала он был монастырским (ордена доминиканцев), затем стал приходским.

В советское время храм использовали как зернохранилища, а ныне святыня находится в полуразрушенном состоянии. Внутри постройки сохранились фрагменты фресок — в частности, два больших медальона с изображениями Богородицы и Иисуса.

В июне 2014 возле этого костела состоялось освящение памятного креста, а к стене храма прикрепили копию иконы Матери Божьей Страждающей.

Фото: Костел Троицы в Невиркове (facebook.com/tvoeRV)

Активисты призывают приложить усилия к тому, чтобы спасти оба уникальных сооружения.

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