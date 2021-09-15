Ідеальний час для відпочинку в Карпатах: готелі в Буковелі та Славському оголосили великі знижки для гостей

У готелях з басейнами можна відпочити від 500 гривень на добу

Оксамитовий сезон в Карпатах нічим не поступається відпочинку на морі в Україні в цей час. Адже крім теплої погоди і затишку осіннього лісу, туристів приваблює можливість відпочити за нижчими цінами.

Для любителів усамітнення з краєвидом на гори в Карпатах звільнилися популярні будиночки на віддалі від населених пунктів, які влітку були заброньовані на місяці наперед. Багато готелів вже почали пропонувати великі сезонні знижки.

Досвідчені мандрівники, які не люблять напливу туристів і надають перевагу тихому спокійному відпочинку в горах, вибирають для поїздки в Карпати дати з 8-10 вересня по 15 жовтня, говорить в коментарі РБК-Україна гід і екскурсовод Сергій Прокоп.

"У цей період на високогір'ї встановлюється стабільна погода, немає сильних раптових дощів, як влітку. Починаючи з початку вересня, в готелях Карпат починає діяти гнучка система знижок, є хороші пропозиції", - розповідає він.

На його думку, осінь - ідеальний час для спокійного відпочинку в Карпатах, коли можна орендувати будиночок в самому "серці" гір і насолоджуватися місцевою природою.

Номери в Славському - від 350 гривень

Оселитися в наймальовничіших локаціях Карпат у вересні можна за цінами "низького сезону". Чимало таких пропозицій з'явилося на сайті бронювання житла booking.com.

Фото: Готель у Славському (booking.com)

Наприклад, у Славському за 350 гривень за ніч на двох можна знайти номер в готелі "Готель Цімбор" - у центрі поруч з вокзалом, ринком, магазинами і піцерією. У номерах є все необхідне: свій санвузол, холодильник, мікрохвильова піч.

Чимало пропозицій в міні-готелях в котеджах за ціною 400-500 гривень за стандартний номер на двох на добу.

Багато готелів оголосили "сезонну пропозицію" - знижки на проживання. Наприклад, в готелі "Коло друзів" з критим басейном у Славському в бюджетному номері пропонують оселитися за 480 гривень за ніч (замість 600 гривень), а в стандартному – за 640 гривень замість 800 гривень. Сніданок можна замовити за 70 гривень з людини.

В готелі "Перлина Карпат" - провести вихідні або міні-відпустку в період "бабиного літа" можна за ціною в 550 гривень за бюджетний двомісний номер і за ціною в 750 гривень - у напівлюксі. У готелі є відкритий басейн і ресторан. У кожного номера є балкон з видом на Сколівські Бескиди.

Сезонні знижки в Буковелі: де відпочити за вигідними цінами

На курорті Буковель в Івано-Франківській області, який став популярною локацією для літнього відпочинку українців і туристів з арабських країн, у вересні з'явилося чимало пропозицій зі знижками.

Фото: Відпочинок у Буковелі (booking.com)

Наприклад, в спа-готелі "Tavel" за 100 м від гірськолижного підйомника пропонують номери зі знижками до 25% – наприклад, за 2486 гривень замість 3315 гривень. Гостям пропонують безкоштовний доступ до спа-центру з критим басейном, дитячим басейном, саунами двох типів і гідромасажною ванною.

В готелі "Gold Palace" з рестораном, відкритим сезонним басейном пропонують 20% знижки на проживання у вересні – в мансардному номері економ на двох можна пожити за ціною в 1288 гривень замість 1610 гривень. У вартість входить сніданок.

У спа-готелі "MARION" з двома басейнами (критим і відкритим), рестораном і хамамом у вересні пропонують оселитися зі знижками в 20%. Наприклад, номер напівлюкс з видом на гори коштує 2464 гривень на двох замість 3080 гривень, в люксі з доступом в спа-центр – за 3360 гривень замість 4200 гривень. У вартість включено сніданок.

В апарт-готелі "Mountain Residence" з басейном на проживання пропонують 30% знижки. Наприклад, апартаменти-студіо у вересні обійдуться в 1840 гривень замість 2629 гривень. Сніданок включений.

Фото: У Буковелі багато готелів пропонують знижки (booking.com)

Стильні готелі з видом на гори

Для охочих насолодитися відпочинком в Карпатах стильно й інстаграмно - з'явилися доступні номери в концептуальних готелях. Ціни там залишаються на колишньому рівні – через популярність розміщення гостей не бракує.

Такі, наприклад, видові будиночки "Blackblack House" на 2-5 осіб біля села Кривопілля в Івано-Франківській області. Особливість проживання - інтер'єр котеджів в скандинавському стилі та краєвид з вікон і тераси на вершини Говерла і Петрос. Вартість номерів - 2500-3500 гривень на 2-4 осіб.

В Орявчику в 40 км від Славського у глемпінгу "Едельвейс" (номери-намети зі зручностями всередині) доба обійдеться в 3300 гривень зі сніданками на добу.

Фото: У невеликих концептуальних готелях з'явилися вільні номери (booking.com)

Ще один атмосферний готель в скандинавському стилі можна знайти в Закарпатській області в селі Ізки – "Natrave". В оточенні гір і лугів можна відпочити в номерах і котеджах, оформлених в білому кольорі й пастельних тонах в стилі мінімалізму. На території готелю є галявина з травою і гойдалки. Проживання зі сніданком та вечерею - 4200 гривень за дві доби.

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