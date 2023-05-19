Грошова допомога. У Польщі розсилають банківські картки для виплат українцям

Українці у Польщі отримають банківські картки для виплат від німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe. Їхня розсилка поштою розпочнеться після 22 травня.

Кошти отримають біженці, які подавали заяви у березні 2023 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Виплати у 710 злотих (6250 грн) на заявника і по 610 злотих (5370 грн) на кожного члена родини упродовж 3 місяців отримуватимуть 2500 родин біженців у Польщі.

Ті, кому надіслали банківські картки для отримання грошової допомоги, отримають SMS-повідомлення.



Після отримання банківської картки потрібно створити пароль на сайті sontse.org, тоді надійдуть кошти. Картку можна буде використовувати як для зняття готівки, так і для покупок у магазинах.

Після закінчення програми картки будуть анульовані, тому гроші важливо вчасно витратити або зняти в банкоматі.

Фото: Українські біженці в Польщі (gettyimages.com)

Цього разу фінансову допомогу від фонду Diakonie Katastrophenhilfe отримають приблизно 2500 родин з України, яких відібрали під час другого етапу реалізації проекту. Перша фаза виплат грошової допомоги завершилася у січні 2023 року. Тоді фінансову допомогу отримали 7 287 родин біженців з України в Польщі.

Також Червоний Хрест у Польщі надасть грошову допомогу біженцям від 25 тисяч гривень на людину.

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