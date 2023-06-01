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Гроші від міжнародних фондів. Скільки виплачують мешканцям звільнених територій

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Четвер 01 червня 2023 12:55
Гроші від міжнародних фондів. Скільки виплачують мешканцям звільнених територій Фото: Виплати українцям (РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Мешканці звільнених територій та ті, хто евакуюється із небезпечних районів, можуть отримати виплати від міжнародних організацій. Ці кошти перераховуються через "Укрпошту".

Йдеться про фінансову допомогу від Товариства Червоного Хреста та Міжнародної організації з міграції, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

У межах спільного проекту міністерства, Укрпошти та міжнародних організацій жителям деокупованих територій триває виплата грошової допомоги.

Від Товариства Червоного Хреста України допомога у розмірі 1200 гривень виплачується людям на звільнених територіях Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської та Миколаївської областей.

Від Міжнародної організації з міграції (МОМ) виплачується 2200 гривень допомоги готівкою протягом 3 місяців мешканцям звільнених територій Харківщини, Херсонщини й Донеччини.

Звертатися треба до органів місцевого самоврядування чи до призначених військових адміністрацій, де формують списки громадян. Перелік отримувачів ОВА передають до Мінреінтеграції.

Також передбачені виплати для людей, які евакуюються із небезпечних районів евакуаційними вагонами в поїздах чи спеціальними автобусами.

На станціях прибуття евакуйовані гарантовано отримують у мобільних відділеннях Укрпошти фінансову допомогу від держави, зазначають у відомстві. Дорослим виплачують по 2000 гривень, дітям та особам з інвалідністю – по 3000 гривень.

Нагадаємо, ми писали, що українці можуть отримати термінові виплати на лікування від міжнародного фонду.

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