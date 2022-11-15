Гроші та житло. Скільки поляків досі хочуть допомагати українцям: опитування

Поляки не змінюють свого ставлення до українських біженців. Як і на початку війни, три чверті мешканців сусідньої країни готові надавати підтримку українцям грошима або необхідними речами.

Про високий рівень прийняття наших громадян у Польщі TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrayina.pl.

Автори опитування "Перед обличчям агресії", який проводила "Gazeta Polska Codziennie" відзначають, що рівень підтримки українців знизився за останні місяці незначно.

Видання провело 4 опитування, щоб з'ясувати настрої поляків щодо прийому українців: 24 лютого (1000 осіб), 4 березня (1653 особи), 24 травня (1783 особи), 24 жовтня (1774 особи).

Як мінялася готовність поляків приймати українських біженців у Польщі:

лютий – 72%;

березень – 88%;

травень – 79%;

жовтень – 71%.

Незначне зниження доброзичливості до українців може бути результатом просування російських наративів щодо "українізації" Польщі, які підігрівають антиукраїнські настрої.

Фото: Допомога українцям одягом (gettyimages.com)

В опитуваннях поляки вказували, що надавали матеріальну допомогу біженцям з України - грошима або необхідними речами. В середньому поляки жертвували 315 злотих (2560 гривень).

У травні 65% поляків підтримували українців грошима чи речами, а в жовтні їхня кількість зросла до 77%.

Планували пожертвувати гроші або необхідні речі у травні 31% опитаних, у жовтні готові ділитися коштами та речами були вже 43% опитаних.

Тим часом, у Польщі припускають, що нова хвиля біженців із України взимку може сягнути 500-800 тисяч людей.

Нагадаємо, ми писали, що Польща змінює стратегію щодо українських біженців і готується допомагати українцям удома.