На Говерлі яблуку ніде впасти. Який попит на екскурсії у гори у серпні цього року

Цьогоріч карпатський регіон відчуває наплив туристів з різних регіонів України. Люди їдуть розвантажитися та переключитися в оточенні природи.
Якими екскурсіями найбільше цікавляться туристи, у коментарі TRAVEL РБК-Україна розповів гід Сергій Прокоп.
Мандрівники у Карпатах відзначають велику кількість туристів, які цього літа піднімаються на Говерлу – найвищу вершину Українських Карпат (2061 м), яка розташована на Чорногірському хребті на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Відповідні відео періодично публікують у соцмережах.
"Говерла страждає від нашестя туристів! Туристи, ходіть і на інші гори", – підписав відео засновник проекту Captain Dzembronia Олександр Бондаренко.
Автор зазначає, що на вершину сходять сотні туристів – часто це люди без розуміння того, як поводитися у горах. Вони викидають сміття, кричать, галасують.
"Також на вершині влаштували базар, де продають чай, солодощі і медальки "За підкорення Говерли". Якщо ви хочете насолодитися горами і зробити послугу природі – не йдіть на Говерлу", – закликає досвідчений мандрівник.
Раніше у Карпатському національному природного парку розповідали, що пік сходжень на Говерлу у минулі роки припадав на День Незалежності та на День Конституції України. В окремі роки нараховували до 5000 людей, які піднімалися 24 серпня на вершину.
"На Говерлі завжди було людно, може бути й 200 людей одночасно. Днями був там із туристами – з боку Закарпаття. Там постійно маса людей – одні піднімаються, інші спускаються. Але багато людей ходять не лише на Говерлу. Однією із найлюдніших точок Карпат є Синевирське озеро, також – водопад Шипіт", – розповідає Сергій Прокоп.
Екскурсовод зауважує: туристів у Карпатах велика кількість, так само багато людей ходять у походи.
"Серпень – завжди найактивніший місяць. Немає перерв, роботи вистачає в усіх екскурсоводів. Гідів не вистачає, бо багато хто воюють, багато загинули. Я кожен день проводжу екскурсії – люди їздять і в замки, і на Синевир (це автобусно-пішохідна екскурсія), на дегустацію сиру, супроводжую на термальні басейни", – розповідає про попит на екскурсії гід.
Сергій Прокоп називає найпопулярніші місця серед туристів у Карпатах:
Він додає: багато туристів і на Драгобраті – найвисокогірнішому курорті України на Закарпатті, куди можна виїхати лише спецтранспортом (за 200-250 грн з людини в один бік).
"Там більшість готелів працюють і влітку, а туристи катаються на підйомнику, купаються у басейнах готелів, чанах, ходять у походи до гірських озер і на вершини", – розповідає гід.
Нагадаємо, ми писали, що відбувається із туризмом в Карпатах цього літа.
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