На Говерлі яблуку ніде впасти. Який попит на екскурсії у гори у серпні цього року

Цьогоріч карпатський регіон відчуває наплив туристів з різних регіонів України. Люди їдуть розвантажитися та переключитися в оточенні природи.

Якими екскурсіями найбільше цікавляться туристи, у коментарі TRAVEL РБК-Україна розповів гід Сергій Прокоп.

"Туристи на Говерлі часто не розуміють, як поводитися у горах", – мандрівники

Мандрівники у Карпатах відзначають велику кількість туристів, які цього літа піднімаються на Говерлу – найвищу вершину Українських Карпат (2061 м), яка розташована на Чорногірському хребті на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Відповідні відео періодично публікують у соцмережах.

"Говерла страждає від нашестя туристів! Туристи, ходіть і на інші гори", – підписав відео засновник проекту Captain Dzembronia Олександр Бондаренко.

Автор зазначає, що на вершину сходять сотні туристів – часто це люди без розуміння того, як поводитися у горах. Вони викидають сміття, кричать, галасують.

"Також на вершині влаштували базар, де продають чай, солодощі і медальки "За підкорення Говерли". Якщо ви хочете насолодитися горами і зробити послугу природі – не йдіть на Говерлу", – закликає досвідчений мандрівник.

Фото: Туристична точка на горі Піп Іван (facebook.com/chornogora.rescue112)

Раніше у Карпатському національному природного парку розповідали, що пік сходжень на Говерлу у минулі роки припадав на День Незалежності та на День Конституції України. В окремі роки нараховували до 5000 людей, які піднімалися 24 серпня на вершину.

"Туристів багато – роботи вистачає у всіх екскурсоводів"

"На Говерлі завжди було людно, може бути й 200 людей одночасно. Днями був там із туристами – з боку Закарпаття. Там постійно маса людей – одні піднімаються, інші спускаються. Але багато людей ходять не лише на Говерлу. Однією із найлюдніших точок Карпат є Синевирське озеро, також – водопад Шипіт", – розповідає Сергій Прокоп.

Екскурсовод зауважує: туристів у Карпатах велика кількість, так само багато людей ходять у походи.

"Серпень – завжди найактивніший місяць. Немає перерв, роботи вистачає в усіх екскурсоводів. Гідів не вистачає, бо багато хто воюють, багато загинули. Я кожен день проводжу екскурсії – люди їздять і в замки, і на Синевир (це автобусно-пішохідна екскурсія), на дегустацію сиру, супроводжую на термальні басейни", – розповідає про попит на екскурсії гід.

Фото: Озеро Синевир у Карпатах (unsplash.com/viktor-bystrov)

Сергій Прокоп називає найпопулярніші місця серед туристів у Карпатах:

озеро Синевир (Закарпаття);

Говерла (Івано-Франківщина);

Ужгород (Закарпаття);

термальні басейни (Косино, Берегово на Закарпатті);

мукачівський замок Паланок (Закарпаття);

Скелі Довбуша (Івано-Франкіщина);

історико-культурний заповідник Тустань (Львівщина);

кліматичний курорт Славсько (Львівщина) – популярний цього літа серед туристів, серед розваг – катання на підйомнику.

Він додає: багато туристів і на Драгобраті – найвисокогірнішому курорті України на Закарпатті, куди можна виїхати лише спецтранспортом (за 200-250 грн з людини в один бік).

"Там більшість готелів працюють і влітку, а туристи катаються на підйомнику, купаються у басейнах готелів, чанах, ходять у походи до гірських озер і на вершини", – розповідає гід.

Нагадаємо, ми писали, що відбувається із туризмом в Карпатах цього літа.

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