На Говерле яблоку негде упасть. Какой спрос на экскурсии в горы в августе этого года

В этом году карпатский регион ощущает наплыв туристов из разных регионов Украины. Люди едут разгрузиться и переключиться в окружении природы.

Какими экскурсиями больше всего интересуются туристы, в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказал гид Сергей Прокоп.

"Туристы на Говерле часто не понимают, как вести себя в горах", – путешественники

Путешественники в Карпатах отмечают большое количество туристов, которые этим летом поднимаются на Говерлу – наивысшую вершину Украинских Карпат (2061 м), расположенную на Черногорском хребте на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Соответствующие видео периодически публикуют в соцсетях.

"Говерла страдает от нашествия туристов! Туристы, ходите и на другие горы", – подписал видео основатель проекта Captain Dzembronia Александр Бондаренко.

Автор отмечает, что на вершину поднимаются сотни туристов – часто это люди без понимания того, как себя вести в горах. Они выбрасывают мусор, кричат, шумят.

"Также на вершине устроили базар, где продают чай, сладости и медальки "За покорение Говерлы". Если вы хотите насладиться горами и сделать услугу природе – не идите на Говерлу", – призывает опытный путешественник.

Фото: Туристическая точка на горе Поп Иван (facebook.com/chornogora.rescue112)

Ранее в Карпатском национальном природном парке рассказывали, что пик восхождений на Говерлу в прошлые годы приходился на День Независимости и День Конституции Украины. В отдельные годы насчитывалось до 5000 человек, которые поднимались 24 августа на вершину.

"Туристов много – работы хватает у всех экскурсоводов"

"На Говерле всегда было людно, может быть и 200 людей одновременно. На днях был там с туристами – со стороны Закарпатья. Там постоянно масса людей – одни поднимаются, другие спускаются. Но многие ходят не только на Говерлу. Одной из самых людных точек Карпат является Синевирское озеро, также – водопад Шипот", – рассказывает Сергей Прокоп.

Экскурсовод отмечает: туристов в Карпатах большое количество, так же много людей ходят в походы.

"Август – всегда самый активный месяц. Нет перерывов, работы хватает у всех экскурсоводов. Гидов не хватает, потому что многие воюют, многие погибли. Я каждый день провожу экскурсии – люди ездят и в замки, и на Синевир (это автобусно-пешеходная экскурсия), на дегустацию сыра, сопровождаю на термальные бассейны", – рассказывает о спросе на экскурсии гид.

Фото: Озеро Синевир в Карпатах (unsplash.com/viktor-bystrov)

Сергей Прокоп называет самые популярные места среди туристов в Карпатах:

озеро Синевир (Закарпатье);

Говерла (Ивано-Франковщина);

Ужгород (Закарпатье);

термальные бассейны (Косино, Берегово в Закарпатье);

мукачевский замок Паланок (Закарпатье);

Скалы Довбуша (Ивано-Франкищина);

историко-культурный заповедник Тустань (Львовщина);

климатический курорт Славское (Львовщина) – популярный этим летом среди туристов, среди развлечений – катание на подъемнике.

Он добавляет: много туристов и на Драгобрате – самом высокогорном курорте Украины на Закарпатье, куда можно выехать только на спецтранспорте (за 200-250 грн с человека в одну сторону).

"Там большинство отелей работают и летом, а туристы катаются на подъемнике, купаются в бассейнах отелей, чанах, ходят в походы к горным озерам и на вершины", – рассказывает гид.

Напомним, мы писали, что происходит с туризмом в Карпатах этим летом.

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