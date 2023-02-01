Готелі заброньовані на весну. Туризм у Туреччині перевищить рівень до пандемії

У 2023 році туризм у Туреччині перевищить рівень до пандемії завдяки залученню гостей із сусідніх країн. Готелі на південному узбережжі вже заброньовані на весну.

Туристи з яких країн рятують туристичну галузь Туреччини, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на jpost.com.

Попри низький сезон у Туреччині за останні тижні кількість бронювань готелів зросла на 20%.

"Якщо ви йдете до Святої Софії, площі Султанахмет, найважливіших туристичних центрів Туреччини, там повно туристів. Це є чудовим показником того, що в майбутньому тут буде ще більше людей", – розповідає Себнем Алтін, екскурсовод по країні.

Її контакти в готельній індустрії розповіли, що мають майже повні бронювання, починаючи з весни, коли на південне узбережжя Туреччини починають їхати туристи.

При цьому іноземці їдуть з метою культурного туризму по всій країні, відвідують історичні місця та музеї.

"Якщо ситуація залишиться спокійною, я не сумніваюся, що показники перевищать 2019 рік", – вважає Джозеф Фішер, міжнародний експерт з туризму та гостинності, який спеціалізується на Туреччині та Ізраїлі.

Фото: Узбережжя Анталії (pixabay.com)

У 2023 році уряд очікує 46 млрд доларів доходу від туризму, заявив у грудні міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой.

Чимало туристів у Туреччині зараз – вихідці з Далекого Сходу. Особливо спостерігається зростання туристів з арабомовних країн, які часто відвідують Туреччину за покупками. Також країна не закрила свій повітряний простір для російських літаків і дозволила російським громадянам відвідувати країну без віз навіть після вторгнення в Україну.

У липні Туреччина та Ізраїль підписали авіаційну угоду, яка дозволила ізраїльським авіакомпаніям здійснювати рейси до Туреччини вперше з 2007 року на тлі розморожування відносин між двома країнами.

Тепер Туреччина є найкращим вибором для ізраїльських туристів завдяки одногодинними рейсам до популярних пляжів, готелям, які пропонують халяльне меню та басейни лише для жінок.

Нагадаємо, ми писали, що до головного аеропорту Стамбула провели швидкісне метро.