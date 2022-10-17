"Горели села и песок". Оккупанты уничтожают Кинбурнскую косу обстрелами

Оккупированная Кинбурнская коса в Черном море продолжает страдать от пожаров из-за обстрелов. По оценкам местных жителей, минимум пятая часть территории полуострова выгорела безвозвратно.

О ситуации на полуострове TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на "Наше місто".

"Выгорела пятая часть суши"

Кинбурнская коса за красоту моря получила название "украиснкие Мальдивы". На полуострове на границе Херсонской и Николаевского областей отдыхали любители уединения и уникальной природы.

Уже седьмой месяц эта оккупированная часть суши - в огне. По словам местных жителей, пожары регулярно возникали с апреля из-за обстрелов, очаги тушили собственными силами.

Фото: Вид на Кинбурнской косе (wikimedia.org/Виктор Красюк)

На полуострове длиной около 40 км уничтожается удивительный растительный мир (465 видов) - самое большое в Европе поле диких краснокнижных орхидей, леса, также розовые озера, животные (4700 видов, из которых 132 вида – краснокнижные), около 240 видов птиц.

Сейчас общественные организации собираются обращаться во Всемирный фонд природы, чтобы рассказать миру о реальной ситуации на полуострове.

По предварительным оценкам, сгорело как минимум 20% площади косы, убытки могут достигать 5 млрд гривен.

Фото: Тушение пожаров на косе в августе (коллаж РБК-Украина)

Море стало черным от пепла: лес вокруг сел полностью выгорел

По информации волонтеров, которые помогают местным жителям на косе, за время оккупации было множество обстрелов. Известно, что вокруг сел лес полностью выгорел, погибло много животных и птиц. Летом море покрылось пеплом.

Сгорели немало гостевых домов для туристов и баз отдыха. Один из последних пожаров произошел из-за обстрелов 2-3 октября.

"Кинбурнская коса была подвержена жесткой бомбардировке ракетами и системами залпового огня. Горели целые села, сосны, песок. Бессмысленная война с хатами, вечно зеленой хвоей. Да, еще с кефалевыми озерами, капризными мидиями и краснокнижными катранами", - написали николаевские волонтеры в блоге.

Во время обстрела сгорели три дома базы отдыха, где раньше отдыхали писатели и художники.

Фото: Последствия пожара на базе отдыха (news.pn)

Люди боятся фотографировать местность из-за угрозы расправы

На сегодняшний день достоверной информации по объективным последствиям обстрелов и пожаров на Кинбурнской косе очень мало, рассказал РБК-Украина главный редактор медиапроекта Кирилловка.Укр Евгений Смельчаков. Среди причин – частое изменение обстановки на косе.

"Сегодня обстрел - сегодня пожар - завтра нет участка леса или базы отдыха. Фотоматериалы, на которых легко идентифицировать конкретную местность или объект, жители боятся предоставлять из-за угрозы расправы со стороны орков. Тот же "Кинбурн Элит" мы увидели в полусгоревшем состоянии на фото только из-за известности конкретного объекта", - отметил он.

По мнению Евгения Смельчакова, оценку ущерба курортной и заповедной зоне можно будет давать только после освобождения всего Кинбурна. Однако, этот ущерб огромен даже на первый вгляд.

Напомним, мы писали, что в экспедициях находят древнеукраинские каменные кресты.