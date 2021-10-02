Главные "жемчужины" Карпат. Что стоит знать о ценах и инфраструктуре, собираясь в путешествие

Как за короткую поездку увидеть природу, замки и термальные источники: готовый маршрут

Нередко путешествие в Карпаты начинается со Львова, Ивано-Франковска или Черновцов. Насладившись уютными кофейнями и атмосферными улочками городов, можно исследовать Украину далее. Безграничные горные пейзажи, термальные источники, лечебные курорты – все это ждет вас в Карпатских горах.

Если вы любите горные пейзажи и походы, обратите внимание на небольшие города и села, расположенные посреди горных массивов. На собственном авто путешествовать значительно лучше - можно заночевать где угодно. Второй способ путешествия - железной дорогой. Однако тогда ваш выбор сужается до станций остановок поезда.

Как выбрать локации для путешествия? Рассмотрим некоторые локации на примере одного маршрута и расскажем, какой инфраструктуррой для туристов располагают эти места.

Добраться до Карпат: цены на билеты в поездах

Из Львова в направлении разных городов, расположенных в Карпатах, курсируют поезда по двум основным направлениям – Ужгород и Ивано-Франковск. Сидячий поезд до Ивано-Франковска стоит около 130-150 грн за билет во 2 классе и отправляется трижды в день.

Если выбирать наименьшее количество пересадок "поезд-автобус", лучше стоит направление в Ужгород.

К слову, из Львова каждый день в 16:50 выезжает бюджетная электричка, которая делает остановки в Сколе, Славском, Воловце, Сваляве, Мукачево и, наконец, в Ужгороде. Поезд - в довольно новом состоянии, им комфортно ехать.

Стоимость поездки составляет всего от 70 до 90 гривен в одну сторону. Уже почти в двух часах езды от Львова ровные пейзажи сменятся на горные. На другое время можно найти билеты на спальные места в поездах, проходящих между станциями.

Видео: Карпатские пейзажи (youtube.com/PIXELSAIR)

Национальный парк "Сколевские Бескиды"

Ближайшая остановка по ходу движения электрички – Сколе. Город расположен посередине горного хребта Сколевские Бескиды. Здесь же располагается Национальный природный парк "Сколевские Бескиды".

Следующей остановкой будет широко известный курорт Славское. Здесь есть горнолыжный комплекс, который в последние годы полюбили львовяне, поскольку ехать сюда из города всего около двух часов. В период межсезонья, когда еще рано караться на лыжах, сюда едут насладиться красивой природой в окружении гор.

В последнее время в Славском открывают новые отели и современные базы отдыха. В то же время кое-кто из путешественников уже заметил тенденцию по приближению цен к курорту Буковель: судя по открытым данным в системах бронирования, цены в некоторых отелях Славского за одну ночевку уже достигают 6 000 грн и выше.

Фото: Пейзажи Славского (instagram.com/nomadu.e)

Часто Славское становится местом релакс-туров, экскурсий, корпоративных событий. Однако инфраструктура города развивается довольно медленно: на профильных форумах туристы отмечают, что здесь не хватает маркетов с обычными продуктами, качественных заведений питания и соответствующего сервиса, к которому уже привыкли жители крупных городов, а зимой - разнообразия современного горнолыжного оборудования.

К слову, возле одной из туристических троп можно внезапно увидеть свалку, что может негативно повлиять на настроение и впечатление от курорта.

Фото: Свалка мусора сразу возле туристического маршрута (instagram.com/nomadu.e)

Если проехать поездом еще пару остановок, можно сойти на станции Воловец – это около трех часов поездки из Львова. Именно так сделали и мы.

Воловец: чаны и отдых с видом на горы

Воловец – поселок в историческом регионе Бойковщина на Закарпатье. Эта локация может стать хорошим выбором, если вы ищете спокойного отдыха в окружении гор и живописной природы. Здесь вы можете снять номер в семейном отеле и любоваться горными пейзажами прямо из окон.

Здесь можно покупаться в чанах и бассейнах (стоимость посещения бассейна составляет от 50 грн за час, стоимость аренды чана на родниковой воде - 1000 грн, чан на травах - 1500 грн за два часа).

В Воловце - достаточно развитая инфраструктура: продуктовые и продовольственные магазины от известных сетей, банкоматы, аптеки, службы доставки, кафе и кофейни, местный рынок, где можно приобрести по большому счету что угодно: от фруктов и овощей, одежды до товаров из Европы.

Фото: Пейзажи Воловца - поселка городского типа на Бойковщине (instagram.com/nomadu.e)

В Воловце гостиничная сфера пока уступает соседнему Славскому. Но эта локация имеет другую особенность - с каждым годом набирает обороты семейный туристический бизнес. Все больше местных патаются привести в порядок усадьбы и сдавать комнаты туристам.

Цены на комнату в усадьбе, где обычно живут владельцы, колеблются от 150 грн до 400 грн в сутки с человека или за номер. В зависимости от предложения - без или с завтраками.

Фото: Стадион посреди гор в Воловце (instagram.com/nomadu.e)

Если выбор жилья в Воловце есть, то мест, где можно было бы пообедать или поужинать туристу, совсем мало. Нет даже киосков с пирожками или сендвичами, где можно было бы что-то быстро перехватить. С другой стороны, местные могут посоветовать место, где вам приготовят свежую форель. Домашнее блюдо из рыбы, которое вы можете сами же поймать с помощью удочки, и овощей гриль обойдется всего в 150 грн.

Впрочем, вы также можете заказывать завтраки и ужины в своей усадьбе. Надо только заранее узнать, предусмотрена ли у них эта опция.

В горы по грибы и ягоды: Полонина Боржава и Пилипец

Прямо с места жительства пешком можно отправиться в поход в горы. Здесь пролегает Полонина Боржава — живописный горный массив на Полонинском хребте между реками Веча и Рекой.

Ближайшие вершины - гора Плай с расположенной на ней метеостанцией и гора Томнатик, уже ставшая для многих туристов популярной инста-локацией. К вершинам ведет несколько маршрутов, где встречаются источники с чистой водой: запасы питьевой воды можно пополнять прямо на маршруте.

Фото: Воловец, вид с вершины Томнатик (instagram.com/nomadu.e)

Местные жители активно собирают в здешних лесах грибы и чернику. Вы тоже можете присоединиться - такая активность точно добавит красок и разнообразия в ваш отдых. Для этого стоит позаботиться о соответствующей одежде и обуви: перед походом на полонину по грибы или ягоды лучше иметь резиновые сапоги (их, кстати, можно приобрести на местном рынке всего за 150-200 грн).

В целом город Воловец оставляет приятное впечатление. Здесь можно найти современные спортивные и детские площадки. Кажется невероятным, но здесь проводят тренировки по беговым лыжам для детей круглый год.

Фото: Пилипец (instagram.com/nomadu.e)

Среди трудностей, к которым надо быть готовыми - отсутствие минимальной информации для туристов – сразу на вокзале вас перехватывают водители такси, которые выполняют роль гида, предлагая свои услуги.

На вокзале нет камер хранения, а кассы работают с 8.00 до 17.00. Слабо налажена работа общественного транспорта в соседние города – автобусы курсируют по маршрутам лишь 1-2 раза в день. Поэтому стоит учитываать то, что у вас будут дополнительные расходы на такси.

Фото: Водопад (instagram.com/nomadu.e)

Впрочем, из Воловца удобно добраться до ближайших курортов и объектов туризма. Вы можете поселиться в соседнем селе Подобовец (11 км), или поехать к горно-лыжному курорту Пилипец (20 км).

Это всего в 20-30 минутах езды. Проезд в такси на одного человека составит от 70 грн (в случае формирования группы). Если брать отдельное авто, то 300-350 грн в одну сторону. Стоит отметить, что в Пилипце гораздо больше предложений по размещению, но цены тут в два раза выше.

Водопад Шипот и Синевир: ближайшие туристические аттракции

В Пилипце находятся подъемники, где в теплый сезон можно подняться на вершину, чтобы осмотреть панораму вокруг, а в зимний – наслаждаться катанием на лыжах, а затем - попивая горячий пряный глинтвейн в одном из кафе.

Здесь также работает прокат горных велосипедов: можно подняться на подъемнике и спуститься на велосипеде вниз (но только если у вас есть для такой активности специальная подготовка). В городе есть сувенирные лавки с местными винами и наливками. Рядом находится известный туристический объект – водопад Шипот.

Фото: Из Воловца или Пилипца близко добираться к Природному парку Синевир (instagram.com/nomadu.e)

Он протекает в ландшафтном парке в окружении высоких деревьев и лесной зелени. На входе в парк и по его территории вы увидите информационные стенды о самом парке и о том, как важно сознательное поведение на природе. Здесь проложена экологическая тропа.

В парке есть место для кемпинга, где можно разбить палатку. Если вы любите природу, стоит уделить этому месту больше времени. Неподалеку от водопада в начале июля проводится фестиваль, на который приезжают хиппи и представители различных субкультур из Украины, Беларуси и других стран.

Из Воловца или Пилипца также близко добираться до Природного парка Синевир -где-то около часа. Природа этого места действительно впечатляет-высокие горы и горные реки, села вдоль ущелий. Здесь быстро меняется погода, поэтому можно застать дождь.

К слову, озеро Синевир можно обойти по кругу по пешеходному маршруту с лавочками и беседками для отдыха. Обязательно воспользуйтесь прогулочной лодкой, чтобы добраться до середины озера и увидеть парк с другого ракурса. А вот купаться в озере запрещено.

Фото: Озеро Синевир можно обойти по проложенному пешеходному маршруту (instagram.com/nomadu.e)

Чтобы увидеть это природное чудо, надо подниматься вверх около 1,5 километра. Из минусов подъема - постоянное движение автомобилей, которые курсируют вниз и вверх прямо рядом с вами. Это представляет опасность и порождает дискомфорт для пешеходов.

Уже наверху у смотровой площадки на небольшой площади плотно выстроились ряды с сувенирами, которые мешают основной цели посещения - созерцанию озера. Дирекции парка стоит пересмотреть свое видение правил поведения в заповедной зоне и то, как много здесь торговых точек: слишком много ларьков с самым разнообразным товаром.

Замки возле Мукачево

Если сесть на поезд в Воловце и выйти на станции Мукачево, уже рядом будут старинные дворцы и замки, такие как Замок Шенборнов, Мукачевский замок Паланок и Чинадиевский замок Сент-Миклош.

Фото: Замок Шеборнов. Рядом - неубранный мусор (instagram.com/nomadu.e)

В Замке Шенборнов еще со времен СССР располагается санаторий "Карпаты". Зеленая территория вокруг замка располагает к прогулкам, и само здание с внешней стороны выглядит изящно. Но запущенное состояние помещений внутри, мусор возле зон отдыха и стихийный рынок сувениров портят общее впечатление.

Чинадиевский замок. Небольшим замком вблизи Мукачево занимается местный художник Иосиф Бартош, который несколько лет назад взял историческое сооружение в концессию и постепенно восстанавливает его.

Таинственная атмосфера замка и бережное отношение хозяина производят теплые впечатления. Здесь регулярно устраивают выставки картин, а в самом замке проводят непрерывные реставрационные работы.

Фото: Чинадиевский замок, парковая зона (instagram.com/nomadu.e)

Территорию замка украшает небольшая парковая зона со скульптурами, можно увидеть, как среставрационными работами помогают волонтеры. Вход внутрь замка - бесплатный, но вы можете внести вклад на благотворительность по своему усмотрению.

Отдохнуть от экскурсий стоит в центре города Мукачево: зайдите на ароматный кофе и бельгийские вафли в одно из местных кафе и отведайте вкусную пиццу и свежую выпечку в пекарнях. Набравшись сил, неспешно прогуляйтесь до замка Паланок пешком.

Мукачевский замок Паланок. Надо отметить отличное состояние сооружения и современный подход к его содержанию. Из смотровые башен на бастионах открывается невероятная панорама на город.

В замке работают залы с музеями и экспозициями. Острые впечатления оставляет музей пыток в подземелье. Заказать дегустацию местных напитков и попробовать традиционное для Закарпатья блюдо – банош можно в ресторане в средневековом стиле. Стоимость входа в замок - 100 грн.

Фото: Замок Паланок

Фото: Панорама на город из замка (instagram.com/nomadu.e)

Из Мукачево можно съездить автобусом до Берегово, известного лечебной водой. Сейчас термальный бассейн, известный с советских времен, закрыт. Но функционируют более современные спа-курорты с большой территорией.

Цена за вход составляет от 200 грн на два часа. Но в стоимость не входят тапочки и полотенца – их можно приобрести отдельно, или же лучше взять свои. Также вы можете отправиться к известному минеральными водами курорту Свалявы на поезде или автобусе, где расположено немало оздоровительных курортных отелей и санаториев.

Если вам хочется больше впечатлений, то можно также посетить Ужгород. Этот город - всего в часе езды на поезде. Путеводитель по этому колоритному городу РБК-Украина уже готовит к публикации.

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