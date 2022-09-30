Гігантські товари, туалети та канабіс. Що здивувало українця в Торонто

Незвичні речі, про які цікаво знати перед поїздкою в Канаду

Канада у 2022 році стала домом для 90 тисяч українців. Із березня країна започаткувала нову програму отримання віз українцями для тимчасового перебування, за якою поступило понад 500 тисяч заявок, а половина вже схвалені.

Що дивує українців Канаді, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на допис у Facebook киянина Максима Циркеля. Мандрівник провів два тижні у місті Торонто.

Ціни та чайові: що дивує під час покупок

Для багатьох не секрет, що Канада дуже дорога країна – наприклад, поїздка в громадському транспорті коштує від 3,2 доларів, меню у фастфуді – від 8 доларів. Але головна особливість в тому, що всі ціни вказуються без податку, зазначаэ українець:

"Вже під час оплати на касі до суми чека вам додадуть обов’язкові такси. Чайові є загальноприйнятими та майже обов’язковими у сфері послуг. Залишають від 15-18%. Тож якщо ви хочете випити каву чи повечеряти в якомусь закладі, додавайте 30% до усіх опублікованих цін".

Фото: Архітектура в Торонто (pixabay.com)

Також Максима Циркеля здивували "екстремально великі" розміри упаковок товарів. Така гігантоманія сприймається з подивом.

"Тут люблять пакування по багато літрів або кілограм. Бідони соку або молока - тут звична справа. Теж саме з побутовою хімією. У Канаді величезна кількість великих маркетів з товарами з певних країн. Одним з найбільших маркетів є польський. Там продається величезна кількість українських товарів. Під час відвідин цього магазину я відчув себе наче вдома. Там реально можна купити все", - поділився досвідчений мандрівник.

Ще одна споживча особливість країни - у Канаді повністю легалізована марихуана. Усюди працюють спеціальні cannabis shops.

"Тут не тільки курять канабіс, а ще й п’ють, і їдять. Це в Канаді так само просто, як в Києві випити каву в одному з вуличних кафе", - розповідає він.

Фото: Вулиця у Канаді (pixabay.com)

Безплатні туалети та відсутність тротуарів

Вуличні зручності також сприймаються українцями з подивом. Максима Циркеля вразило, що в Торонто йому скрізь траплялися публічні туалети - чисті та безкоштовні.

"Перша країна, де я жодного разу і ніде не бачив платного туалета", - зауважив він.

Фото: Торонто - місто на березі Онтаріо (pixabay.com)

Незвично й те, що в багатьох районах відсутні тротуари. Людей без авто там майже не зустрінеш, особливо за містом.

"Люди настільки звикли, що у всіх є автомобілі, що ніхто не думає про тротуари. У більшості спальних районів та у маленьких містечках їх майже немає. Якщо так трапилось, що ви кудись йдете пішки, то йти доведеться по дорозі, - попередив він.

Усі вагони метро в Торонто просто завішані рекламою різних компаній, які шукають добровільних піддослідних для тестування різних препаратів або програм.

"Наприклад, бачив рекламу стосовно набору добровольців для перевірки впливу споживання марихуани на здатність вести машину", - розповів киянин.

Нагадаємо, ми писали, що українцям продовжили термін перебування у Таїланді взимку.