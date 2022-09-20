Гарантированные выплаты. Переселенцы из каких регионов получат денежную помощь
Минреинтеграции обновило перечень общин
Выплаты от государства смогут получить переселенцы из 327 общин из 9 областей Украины. В обновленном перечне территорий стало меньше населенных пунктов.
При каких условиях внутренне перемещенные лица могут рассчитывать на денежную помощь, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на сообщение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Список, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут осуществлять выплаты, регулярно обновляется. В обновленный список внесли 327 общин, в прошлом учитывались 330 общин.
На государственную помощь могут рассчитывать все переселенцы из следующих территорий:
- находятся временно в оккупации;
- находятся в окружении (блокированы);
- на которых продолжаются активные боевые действия.
Фото: Переселенцы в Запорожье (gettyimages.com)
Территориальные общины, переселенцы из которых получат выплату пособия:
- Донецкой области (66 общин);
- Харьковской области (56);
- Днепропетровской (10);
- Луганской (37);
- Запорожской (56);
- Херсонской (49);
- Николаевской (26);
- Сумской (22);
- Черниговской (5).
Список дополнился Марганецкой городской территориальной общиной Никопольского района Днепропетровской области.
"Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша община отсутствует в этом перечне, советуем обратиться в свою военную администрацию (лично или на горячую линию) и уточнить информацию", – обращают внимание в министерстве.
Актуальный перечень общин, жителям которых предусмотрены выплаты, можно посмотреть на цифровой карте .
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