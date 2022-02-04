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Франция ужесточает правила въезда для украинцев: что нужно знать

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Пятница 04 февраля 2022 18:15
Франция ужесточает правила въезда для украинцев: что нужно знать Фото: Франция ужесточает правила въезда для туристов (unsplash.com/chris-karidis)
Автор: Евгения Тугушева

Теперь даже вакцинированные должны сдать ПЦР или антиген-тест

Правительство Франции обновило санитарные требования для въезда в страну для граждан Украины, введя требование обязательного наличия отрицательного результата теста на коронавирус по прибытию.

Об этом сообщается на странице консульского отдела Посольства Украины во Франции в Facebook.

"Украина находится в классификаторе стран по заболеваемости Covid-19 в оранжевой группе. Начиная с 1 февраля 2022 года для въезда на территорию Франции граждане Украины должны предоставить в пунктах пограничного контроля подтверждение о полной вакцинации и отрицательный результат антиген-теста или ПЦР- теста.

При этом сертификат полной вакцинации будет признаваться при условии, что со времени последней вакцины не прошло 9 месяцев. В противном случае нужно сделать бустерную вакцинацию Pfizer или Moderna ", - говорится в сообщении.

Франция ужесточает правила въезда для украинцев: что нужно знать

Фото: Для въезда на территорию Франции граждане Украины должны предоставить в пунктах пограничного контроля подтверждение о полной вакцинации и отрицательный результат теста (unsplash.com/chris-karidis)

Кроме того, как и раньше, в случае отсутствия подтверждения о вакцинации необходимо предоставить документальные подтверждения насущной цели поездки во Францию, отрицательный результат антигенного или ПЦР теста и соблюдать 7-дневную самоизоляцию.

Напомним, ранее мы писали, что в Португалии упрощают правила въезда для вакцинированных туристов.

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