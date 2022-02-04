Франція посилює правила в'їзду для українців: що потрібно знати

Тепер навіть вакциновані мають здати ПЛР або антиген-тест

Уряд Франції оновив санітарні вимоги для в'їзду в країну для громадян України, запровадивши вимогу обов'язкової наявності негативного результату тесту на коронавірус після прибуття.

Про це повідомляється на сторінці консульського відділу Посольства України у Франції у Facebook.

"Україна знаходиться в класифікаторі країн із захворюваності Covid-19 в помаранчевій групі. Починаючи з 1 лютого 2022 року для в'їзду на територію Франції громадяни України повинні надати у пунктах прикордонного контролю підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат антиген-тесту або ПЛР-тесту.

При цьому сертифікат повної вакцинації визнаватиметься за умови, що від часу останньої вакцини не минуло 9 місяців. В іншому випадку потрібно зробити бустерну вакцинацію Pfizer або Moderna", – говориться в повідомленні.

Фото: Для в'їзду на територію Франції громадяни України мають надати у пунктах прикордонного контролю підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат тесту (unsplash.com/chris-karidis)

Крім того, як і раніше, у разі відсутності підтвердження про вакцинацію необхідно надати документальні підтвердження нагальної мети поїздки до Франції, негативний результат антигенного або ПЛР тесту та дотримуватись 7-денної самоізоляції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Португалії спрощують правила в'їзду для вакцинованих туристів.