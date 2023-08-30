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Франція у лідерах. У яких країнах найбільше подорожчали готелі цього літа

Фото: Відпочинок у Парижі (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Вартість відпочинку в готелях Європи суттєво зростає цього літа. Про це свідчать останні дані компанії STR, яка проводить аналітичні дослідження для індустрії гостинності.

У європейських готелях ціни зросли на 13% порівняно із минулим роком, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

У липні цього року середня вартість проживання у готелях у всьому світі зросла на 6,3% порівняно із аналогічним періодом 2022 року. Очікується, що в наступному році подорожчання буде меншим.

Втім, у липні цього року суттєвий ріст цін відзначилия у готелях Європи – на 13,4% порівняно із липнем 2022 року. У порівнянні із доковідним 2019 роком стрибок цін у готелях ще відчутніший – в середньому на 47%.

Зокрема, у Франції середня ціна в готелях зросла на 36% порівняно із показниками липня 2022 року та на 87% – порівняно із цим місяцем у 2019 році.

Згідно з даними STR, найбільше зростання ціни на проживання у готелях відзначається у таких країнах:

  • Італія – 51%;
  • Велика Британія – 31%;
  • Іспанія – 30%;
  • Німеччина – 18%.

Проте річний ріст порівняно з липнем 2022 року менш помітний. Наприклад, Британії та Іспанії готелі подорожчали на 6%, у Німеччині – на 3%.

Серед міст, у яких спостерігалося значне зростання цін у липні 2023 року порівняно з минулим роком, опинилися Париж (на 10%), Стокгольм (9%) та Дублін (8,5%).

Зазначається, що готельний сектор у Європі відновився після пандемії краще порівняно із іншими регіонами. Заповнюваність готелів Європи у липні 2023 року була на 3,9% нижчою, ніж у липні 2019 року, але на 0,7%  покращилася порівняно з липнем 2022 року.

Нагадаємо, ми писали, у які країни їдуть українки та скільки коштує відпочинок.

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