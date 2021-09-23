"Фантастический урожай". Куда поехать собирать грибы этой осенью: лучшие локации

В Украине начался сезон "грибной охоты". Этот популярный вид отдыха на природе с каждым годом привлекает все больше туристов. Для желающих провести выходные на природе с пользой предлагают "грибные туры".

Больше всего возможностей насобирать грибов у путешественников в Карпатах. Но и тем любителям природы, которые остаются осенью в городах, есть возможность отправиться в лес на групповую экскурсию с проводниками, которые разбираются в видах грибов и могут показать самые богатые ими места.

Например, из Киева на выходных зовут поехать в "грибной тур" в Сухолучье на день – экскурсия стоит 350 гривен.

"Мы едем за грибами. Делаем запасы на зиму. Это хорошая прогулка на чистом воздухе в экологически чистом районе. Да еще и в заповеднике, где можно встретить оленя или косулю, зайчика или лисицу", — приглашают желающих присоединиться.

Какие грибы растут в сентябре

В окрестностях Киева в лиственных и мешаных сосновых лесах во второй половине сентября появился почти весь ассортимент съедобных грибов, которые обычно собирают на консервацию.

Благодаря дождям массово растут белые грибы, польские и подосиновики. Также опытные грибники стали собирать в более влажных лесах первые "летние" опята.

Фото: В Украине начался сезон белых грибов (unsplash.com//kulli-kittus)

В корзинах собирателей леса оказываются также маслята и лисички. При этом в тематических группах в "Facebook" делятся фотографиями "улова": десятки корзин белых грибов, ящики с маслятами и польскими в багажниках машин.

При этом опытные грибники комментируют урожай: грибы есть, но по сравнению с прошлым годом их количество намного меньше. Новички восхищаются фантастически красивым урожаем.

Несмотря на прошедшие в последнее время дожди, во многих лесах сейчас сухо для массовых грибов, отмечают туристы.

"Все лето было очень жарко и сухо, поэтому даже сейчас лучше всего искать грибы в местах, где к поверхности подходят грунтовые воды, в ложбинках, поблизости рек или прудов. Для меня в сосновом лесу показатель нужной сырости – мох, а в лиственном – "цветение" земли", — рассказал РБК-Украина грибник с 40-летним опытом Леонид Лукьянов.

Фото: В сентябре встречаются почти все виды грибов (unsplash.com/andrew-ridley)

Куда поехать за грибами недалеко от Киева: топ урожайных мест

Самые грибные локации вблизи Киева – леса возле Ирпеня и в Пуще-Водице. Для тех, кто хочет попасть на урожайное место, чтобы наверняка собрать даров леса, стоит ехать в проверенные локации, при этом избегая людных полян.

Ближе всего в Киевской области можно отправиться в такие локации:

- Лютеж (31 км, Вышгородский район);

- Новоселки (43 км, Вышгородский район);

- Клавдиево (46 км, Бородянский район);

- Хотяновка (30 км, Вышгородский район);

- Ирпень (7 км, Бучанский район).

Около часа нужно будет потратить на дорогу к таким проверенным местам:

- Сухолучье (60 км, Вышгородский район);

- Ясногородка (55 км, Макаровский район);

- Сошников (50 км, Бориспольский район);

- Поташня (60 км, Бородянский район).

Фото: Осенние опята (unsplash.com/michelle-gordon)

При этом самые внушительные результаты приносят вылазки к таким грибным локациям:

- Козелец (75 км, Черниговщина);

- Остер, лес вокруг полигона (90 км, Черниговщина);

- Дмитренки (147 км, Богуславский район Киевской области);

- Пугачевка (109 км, Ракитнянский район Киевской области);

- Кирданы (130 км, Таращанский район Киевской области).

В Житомирскую область за грибами знатоки часто отправляются в леса рядом с Малином (110 км), Радомышлем (107 км) и Коростышевом (108 км).

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