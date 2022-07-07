Из Европы за океан. Куда украинцы едут отдыхать летом 2022 года

Украинцы интересуются отдыхом за границей в 5 раз меньше, чем до войны, говорят представители турбизнеса. При этом большинство отдыхающих – женщины с детьми.

По данным июньского опроса портала grc.ua, летний отпуск в этом году планируют всего 11% украинцев – рекордно низкое число, тогда как тур за границу – всего 1% опрошенных.

TRAVEL РБК-Украина спросило экспертов туристического бизнеса, в какие страны украинцы едут отдыхать чаще всего во время войны.

На курорты Европы – автобусами из Украины

Украинцы все больше привыкают путешествовать автобусами из Украины на популярные курорты – в июне таких туров продавалось 40%, в то время, как до войны спрос на такой вид путешествий не превышал 10%. Об этом ранее РБК-Украина рассказал директор сети туристических агентств "Поехали с нами" Олег Кулик.

Фото: Пляж в Бургасе, Болгария (unsplash.com/vladimir-haltakov)

Сейчас все больше туроператоров предлагают поехать в популярные страны, куда раньше ставили чартерные авиарейсы. Например, у туроператора TPG среди прочих доступны автобусные туры в Италию, Хорватию, Албанию, Латвию.

"Рынок Украины сократился на 75-80% по сравнению с постковидным 2021 годом. Из оставшихся 25% - это дети, мамы и процентов 5% - мужчины непризывного возраста. Естественно, туристический рынок изменился и переформатировался из-за невозможности перелетов из Украины. Запланированы так называемые "автобусные чартеры", - рассказывает в комментарии РБК-Украина Елена Бойко, соучредитель компании "TPG".

Она перечисляет направления своей компании: Греция, Черногория, Турция, Болгария. Туда можно достаточно быстро добраться автотранспортом.

По-прежнему существуют благотворительные программы – туроператоры занимаются оздоровлением детей военных, матерей военнослужащих.

На Мальдивы – из Европы: украинцы летают в длительные туры за океан

По данным Елены Бойко, больше запросов на отдых за границей поступает от украинцев из Украины. При этом нет стран, куда наши сограждане перестали бы ездить после начала войны.

"Таких стран нет. Все равно есть дальнемагистральные направления, куда люди летят из Польши и других ближних стран Европы. Есть выезды на Мальдивы – это могут быть длительные туры. Если раньше в Доминикану или Мексику ставили чартерные рейсы, то сейчас речь о том, что если человек захотел полететь куда-то, то мы ему поможем", - отмечает Елена Бойко.

Фото: Большинство туристов - женщины с детьми (unsplash.com/vidar-nordli-mathisen)

По европейским направлениям, куда раньше ездили на экскурсии, на сегодня пребывают пару миллионов наших сограждан, поэтому об экскурсиях речь не идет, добавляет она.

"Например, отдых в Карловых Варах – это тоже одиночные заявки. Те, кто путешествует, тратят меньшие деньги на свой отдых. Поэтому те, кто едут отдыхать - это в основном мамы с детьми на морском побережье", - описывает эксперт запросы украинцев на европейские направления.

Какие страны пользуются большим спросом этим летом

Больше всего среди туров у компании "Пилигрим" этим летом продается "автобусная Болгария" – это нижний ценовой сегмент, рассказал РБК-Украина ее руководитель Павел Головненко.

"Также продаем много чартерных билетов из Европы, в первую очередь – из Кишинева. Преимущественно в Турцию и Грецию. Египет сейчас очень дорогой – думаю, не пользуется большим спросом из-за большой стоимости самого перелета", - объяснил он.

Фото: Турция - в числе самых популярных направлений благодаря "all inclusive" (pixabay.com)

Елена Бойко допускает, что секрет популярности Болгарии не только в цене, но и в том, что туда ехать ближе всего.

"На самом деле, в Греции тоже есть бюджетный отдых. Сложно выделить одну страну, которая более популярна. Немного больше "доминирует" Турция – потому что это "олинклюзивное" направление. Украинцы больше выбирают Даламан, Бодрум, а анталийское и другие побережья менее востребованы - туда автобусом ехать часов на 10 дольше и там большинство российских чартеров", - отмечает Елена Бойко предпочтения наших туристов.

По ее словам, в Анталию украинцы могут и лететь из Польши, а не ехать автобусом. Но тут предпочтения "с точки зрения нервной системы" – ведь в Турции сейчас огромное число российских туристов и вероятность иметь конфликты с русскоговорящими людьми не всем подходит.

Напомним, мы писали, куда поехать в отпуск без россиян в отелях.