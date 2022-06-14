В Европе - массовые задержки и отмены рейсов: в чем причина

Большинство аэропортов Европы готовятся к отменам и задержкам рейсов этим летом.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на авиапортал Aviation.

Недавние задержки и отмены в аэропортах Германии из-за кадровых проблем вряд ли прекратятся в ближайшее время, заявил министр транспорта Германии Фолькер Виссинг немецким СМИ.

Однако задержки рейсов будут летом не только в Германии, прогнозируют эксперты. Такая ситуация затронет и другие аэропорты Европы.

"Ситуация с воздушным движением в Европе — огромная проблема для всех", — сказал министр.

По мнению экспертов, основная причина отмен и задержек рейсов — нехватка персонала после локдауна из-за COVID даже после того, как в Европе сняли практически все ограничения.

"Это только начало". Флагманский перевозчик Германии отменит 900 рейсов

В немецком профсоюзе объявили, что нехватка персонала на контрольно-пропускных пунктах, регистрации и обработке багажа уже негативно сказалась на крупных аэропортах, такие как Франкфурт, Гамбург, Берлин и Дюссельдорф.

А в Lufthansa заявили, что планируют отменить около 900 рейсов в Мюнхен и Франкфурт в июле.

Фото: Трудности затронули и национального перевозчика Германии — авиакомпанию Lufthansa (wikimedia.org)

"Это лето будет хаотичным. Подтвержденные отмены рейсов — это только начало. Ситуация развивалась с годами, а коронавирус стал последней каплей", — сказала изданию Augsburger Allgemeine ведущий эксперт профсоюза Ver.di и заместитель председателя наблюдательного совета Lufthansa Кристин Беле.

Причина — "вынужденная конкуренция" в аэропортах и ​​связанная с этим экономия расходов на персонал от 30 до 40% "за счет дешевых тарифов и аутсорсинга услуг более дешевым поставщикам", добавила Беле.

"Временная изоляция в аэропортах также привела к неполному рабочему дню и увольнениям. Многие сотрудники искали другую работу. Этого персонала сейчас катастрофически не хватает, особенно когда количество бронирований снова стремительно растет. Драматическая ситуация", — обратила внимание она.

Представитель профсоюза потребовала, чтобы наземное обслуживание аэропортов и другие услуги снова возобновились, и на работу взяли персонал, который ранее сократили.

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