UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

По Європі від 8 євро. Ryanair розпродає дешеві квитки із Польщі

Фото: Літак Ryanair у Бергамо (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Ірландський лоукост Ryanair пропонує дешеві перельоти до міст Європи із Польщі. Акція триватиме до 9 жовтня, а здійснити подорож можна буде з 1 жовтня до 30 листопада.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, куди можна запланувати недорогу мандрівку восени із польських аеропортів.

Акція на дешеві квитки на сайті Ryanair дозволяє зекономити на перельотах в міста Греції, Італії, Іспанії, Францію та інших європейських країн.

Бюджетну мандрівку восени можна запланувати з аеропортів таких польських міст:

  • Варшава;
  • Катовіце;
  • Познань;
  • Краків;
  • Вроцлав;
  • Гданськ.

Фото: Відпочинок у Венеції (pixabay.com)

Розпродаж триває, тож недорогі квитки на окремі дати ще треба пошукати. Найнижчі ціни – від 39 злотих (8 євро) в один бік. За такою ціною можна полетіти з Катовіце в Дортмунд (Німеччина). А з Катовіце в Осло - за 43 злотих (8,5 євро).

Фото: Приклади цін на квитки з польських міст (скріншот РБК-Україна/ ryanair.com)

Із Катовіце в Бергамо можна мандрувати за 49 злотих в один бік – 9,75 євро, у Венецію – від 53 злотих (10,5 євро).

Фото: Приклад вартості квитків у Дортмунд (скріншот РБК-Україна/ ryanair.com)

Мандрівникам із Варшави в Лондон доступні квитки від 59 злотих (12 євро).

До слова, такі тарифи включають провезення тільки ручної поклажі.

Нагадаємо, ми писали, що аеропорт Амстердама платитиме по 350 євро за ануляцію квитків.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаТуризмАвіасполучення