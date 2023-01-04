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У європейській столиці продовжили безкоштовний проїзд для українців: умови

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Середа 04 січня 2023 15:37
У європейській столиці продовжили безкоштовний проїзд для українців: умови Фото: Міський транспорт Будапешта (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У столиці Угорщини в 2023 році продовжили безкоштовний проїзд для українців. Їздити громадським транспортом Будапешта без оплати можна буде до 31 березня.

Які документи потрібно буде пред'явити, TRAVEL РБК-Україна розповідає посиланням на Будапештський транспортний центр.

За ініціативою міської влади Будапешта українцям продовжили можливість безплатного проїзду за пред'явлення украинского проїзного документу, за яким можна ідентифікувати особу.

Скористатися пільгою біженці зможуть лише за наявності них будь-якого офіційного українського проїзного документа:

  • паспорта;
  • посвідчення особи;
  • посвідки на проживання;
  • студентського квитка іноземних студентів, які навчаються в Україні;
  • будь-якого іншого документу з української адреси проживання для інших іноземних громадян.

У європейській столиці продовжили безкоштовний проїзд для українців: умови

Фото: Екскурсійний автобус в Будапешті (pixabay.com)

Документи, що дають право на безкоштовний проїзд, будуть прийматися на рейсах БТЦ, крім аеропортового експресу 100E, фунікулера, екскурсійних рейсів, катерів, а також у міських електричках та "синіх" автобусах на околиці міста.

Нагадаємо, ми писали, що в Братиславі скасували безплатний проїзд для українців.

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