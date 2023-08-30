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Європейське місто обмежує використання води для туристів: причини

Фото: Місто Малага в Іспанії (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Іспанське курортне місто Малага запровадило обмеження на використання води з крана. Її подають лише на кілька годин на день.

Туристів закликають закривати кран під час чищення зубів, щоб зменшити витрати води з водогону, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Південний регіон Андалусія в Іспанії потерпає від рекордної засухи та скорочення запасів прісної води. У кранах вода доступна лише кілька годин упродовж дня.

Курорт Малага не закрили для туристів лише завдяки 2000-літровому резервуару для води.

"Ми вже втратили багато бронювань, бо люди думають про відключення води. Я дуже сподіваюся, що наступної зими буде дощ", – розповів менеджер одного із місцевих хостелів.

У регіоні Малаги влада сподівається, що вирішити проблему допоможе опріснення морської води. Втім, на будівництво заводу піде щонайменше п’ять років.

Обмеження води в Малазі є одним із способів дати раду наслідкам історичної посухи, через яку головне водосховище регіону скоротилося Ситуація може торкнутися понад 100 тисяч людей, особливо тих, хто працює в готелях та інших закладах розміщення.

Фото: Пляж на курорті Малага (unsplash.com)

Мер округу зазначає, що споживання води зменшили на 20%, щоб рівномірно розподілити запаси. Навколишні села області залежать від водосховища, яке цього року досягло лише 8% свого об’єму. Це рекордно низький рівень.

Між тим, Іспанія переживає бум відновлення туризму – лише в липні було зареєстровано майже 10,3 млн прибуттів. Ці показники наближаються до рівня 2019 року перед пандемією.

Нагадаємо, ми писали, у яких країнах найбільше подорожчали готелі цього літа.

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