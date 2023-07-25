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Європейська столиця заборонила цілий вид туризму: про що йдеться

Фото: Краєвиди в Амстердамі (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У столиці Нідерландів Амстердамі заборонили круїзні кораблі. Таке рішення прийняла міська рада з метою мінімізувати шкоду екології.

Відмова від круїзного судноплавства не лише буде на користь навколишньому середовищу, але й зменшить надмірний потік туристів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Столиця Нідерландів також має намір закрити свій центральний термінал для круїзних суден, розташований на набережній біля столичного вокзалу. Його доведеться винести за межі міста. Центральний термінал обслуговував близько 100 лайнерів на рік.

До Амстердаму круїзними лайнерами щороку вирушають близько 300 000 мандрівників. Це окремий вид туризму – мандрівники сходять на сушу лише на кілька годин, гулють містом, їдять і не встигають залишити відчутні для місцевого бюджету гроші.

Щомісяця Амстердам приваблює в середньому понад 1 млн туристів. При цьому населення міста становить понад 800 000 людей. За даними відділу досліджень і статистики Амстердама, цього року столицю відвідають 20 млн пасажирів.

Фото: Великий круїзний лайнер в Амстердамі (pixabay.com)

Раніше мер Амстердама Фемке Халсема запровадила кампанію, щоб перешкодити мандрівникам проводити у місті "відпустку від моралі".

Амстердам не перше місто, яке забороняє круїзні лайнери. У 2021 році влада Венеції оголосила про рішення заборонити великим кораблям ставати на якір у центрі. Такі самі плани озвучували мери Барселони в Іспанії та Марселя у Франції.

Раніше ми розповідали, що місто в ЄС заборонило головний аксесуар туристів.

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АмстердамТуризм