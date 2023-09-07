Европейская страна продолжает упрощенно предоставлять россиянам гражданство: детали

Еврокомиссия выразила обеспокоенность тем, что Сербия предоставляет гражданство россиянам по ускоренной процедуре. Это позволяет им въезжать в Шенгенскую зону без виз.

Страну призвали соблюдать более строгие правила против России, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

В Еврокомиссии обеспокоены потенциальными рисками для безопасности в ЕС. Сербию призывают согласовать свою визовую политику и прекратить предоставление гражданства россиянам по ускоренной процедуре.

"Европейской комиссии известно о большом количестве российских граждан, которые поселились в Сербии после агрессии России против Украины. Ожидается, что как страна-кандидат Сербия будет постепенно адаптироваться к политике и решениям ЕС. Комиссия внимательно следит за ситуацией и обменивается информацией с властями Сербии о пребывании российских граждан в этой стране", – заявил спикер Еврокомиссии.

Какие меры планирует принять Еврокомиссия, если власти Сербии не прислушаются к рекомендациям, пока неизвестно. Ранее заявлялось, что Сербия рискует своим безвизовым режимом, поскольку количество граждан третьих стран, получающих гражданство и затем въезжающих в страны ЕС без виз, возросло.

Также страны ЕС жаловались на рост числа нелегальных мигрантов, попадающих в Европу через Сербию. Значительно возросло количество нелегальных прибытий из стран, для которых Сербия отменила визовый режим.

Сербия единственная из европейских стран не ввела санкции против РФ с началом войны в Украине. Также Сербия сохранила авиасообщение с Россией.

Напомним, мы писали, какие страны продолжают выдавать больше всего виз россиянам.

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