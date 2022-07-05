Египет закрывает пляжи Красного моря после нападения акул на туристов

Пляжи Красного моря закрыли после двух смертельных случаев нападения акулы на туристов.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на BBC.

Власти Египта закрыли несколько пляжей на побережье Красного моря страны после того, как две туристки погибли в результате нападения акул. По словам губернатора региона, одной из туристок была 68-летняя жительница Австрии. Ей оторвало руку во время купания недалеко от города Хургады в прошлую пятницу.

Также в сети распространяют видео, на котором женщина борется с акулой в воде, а затем вокруг нее появилась кровь. Позже сообщили, что женщина от полученных травм тоже скончалась.

В Министерстве окружающей среды заявили, что работают над установлением обстоятельств нападений акул.

Нападения акул в Красном море случаются довольно редко. Но в последние годы было уже несколько таких инцидентов. В курортной Хургаде акулы атаковали людей два года назад: тогда пострадали украинские туристы. Акула откусила руку мальчику.

В 2018 году акула убила чешского туриста, а в 2015 году в результате аналогичного нападения погиб немецкий турист. В 2010-м в результате пяти нападений за пять дней возле туристического центра Шарм-эль-Шейх погибла 70-летняя немка и были ранены еще четыре иностранных туриста.

Считается, что нападать на пловцов акулы могут из-за человеческой деятельности. В частности, загрязнения моря продуктовыми отходами.

Напомним, медицинский туризм Испании оказался под угрозой. Мы писали, в чем причина такой проблемы.

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