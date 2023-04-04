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Два роки на вивчення. Українцям у країні ЄС доведеться складати іспит з мови

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Вівторок 04 квітня 2023 18:45
Два роки на вивчення. Українцям у країні ЄС доведеться складати іспит з мови Фото: Українські біженці в Литві (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українським біженцям у Литві доведеться складати іспит з литовської мови. На вивчення відвели 24 місяці.

На даний момент українці отримують листи з нагадуванням, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на lrt.lt.

Про необхідність вивчення мови заявив голова литовської Державної мовної інспекції Аудрюс Валотка. Всі іноземці, які приїжджають у Литву працювати, мають відразу скласти іспит, бо кожен громадянин має право на спілкування, обслуговування та отримання інформації литовською мовою.

Але для українських біженців зробили виняток і на вивчення мови відвели 24 місяці.

"Період у 24 місяці дали лише українським військовим біженцям, які мають такий офіційний статус. Щодо інших іноземців у Литві такий виняток не застосовується і вимога діє відразу ж – для роботи в Литві, де мова необхідна , складання іспиту є обов'язковою умовою", – сказав чиновник.

За його словами, зараз багато литовців говорять російською – це основна мова комунікації з українцями.

"Людина, яка володіє місцевою мовою, почувається безпечніше і комфортніше. Адже можуть бути різні ситуації. Ви телефонуєте, наприклад, в 112 і як ви пояснюєте, що вам потрібно? Так, можна англійською, російською, українською, але буває, що на тому кінці дроту людина говорить тільки литовською, а у вас трапилося щось страшне і ви не можете нічого пояснити", – зауважив він.

З початку війни Литва прийняла понад 70 тисяч біженців із України.

Нагадаємо, ми писали, навіщо українцям Європейський паспорт кваліфікацій.

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