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В два раза больше предложений. Аренда жилья в Киеве продолжает дешеветь

Новина українською →
Пятница 20 мая 2022 14:13
В два раза больше предложений. Аренда жилья в Киеве продолжает дешеветь Фото: Недвижимость в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

В столице стали значительно чаще предлагать объекты в аренду, а цены снижаются

Средняя стоимость аренды жилья в Киеве во время войны снизилась примерно на 22%.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на исследование Olx. Недвижимость. Там проанализировали цены на квартиры, которые сейчас сдают в аренду.

Сообщается, что из-за войны и вынужденных переездов в другие населенные пункты, где сейчас более безопасно, украинцы стали искать арендованное жилье в два раза чаще.

Так, если еще за день до начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля) арендой интересовались 1,6 млн раз, то сейчас это число выросло до 2,7 млн. При этом самый популярный запрос — "квартира" (таких запросов оказалось около 2,3 млн).

Количество помещений, которые сдают в аренду в Киеве, выросло по сравнению с довоенным временем в два раза.

"До 23 февраля можно было выбирать более чем из 20 тысяч домов, а в мае их уже больше 40 тысяч. В то же время средняя стоимость аренды в мае, наоборот, снизилась почти на 22% и составляет менее 9 тысяч грн в месяц", — говорится в сообщении.

В два раза больше предложений. Аренда жилья в Киеве продолжает дешеветь

Фото: Как менялись средние цены на аренду жилья в некоторых регионах Украины (Olx. Недвижимость)

Как видно на графике, в относительно безопасных регионах Украины (например, Хмельницкая и Черкасская области), количество объявлений о сдаче жилья в аренду снизилось. Также во всех указанных на графике регионах цены за аренду квартир растут. Кроме Киевской области: тут цены, наоборот, значительно снизились.

Напомним, мы писали, сколько стоит аренда квартир в Киеве во время войны.

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