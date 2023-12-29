Друга батьківщина. Чому багато іноземців повертаються в Україну попри війну

У перші тижні та місяці війни з України виїхали багато іноземців, які постійно проживали чи навчалися у нашій країні. Багато хто повернувся і залишаються попри загрозу життю.

Що спонукає іноземців будувати життя в Україні під час війни, РБК-Україна розповідає з посиланням на The New York Times.

Видання наводить історії іноземних громадян, які вирішили жити в Україні попри війну, що триває майже два роки.

Сирійка Єхеа виїхала з Києва до Німеччини у перші дні війни. Вона отримала прихисток із двома доньками. Але вже у травні 2022 року вона повернулася в Україну, щоб народити тут сина.

"Війна ще не закінчилася, і психологічні втрати, які вона завдає, виснажливі. Але до цього звикаєш. І ми, як сирійці, які вийшли з війни – тут в безпеці. Ми були щасливі тут, ми жили комфортно", – розповіла жінка, яка проживала у Києві з 2012 року.

Студенти університетів також повернулися, порівнюючи цінність освіти з ризиками війни. Китаєць Ван Чжен навчався в Україні з 2017 року і перейшов у магістратуру, коли почалася війна. Він виїхав до Китаю і продовжив навчання онлайн, але навесні повернувся до Києва.

"Освіта – це найважливіше. Я не можу здатися", – пояснив він.

Його дівчина повернулася до Києва у липні. Вони планують будувати своє життя в Україні.

"Я відчуваю, що це моя друга батьківщина", – сказав Ван Чжен.

У 2020 році в українських університетах навчалися близько 76 500 іноземних студентів, найбільше – з Індії. Більшість із них виїхали у перші тижні війни. Але згодом багато хто повернувся продовжити навчання в Україні.

"Я люблю цю країну, тому я повернулася", – розповіла студентка медичного вишу Мері Фіона.

Студент Київського політехнічного інституту Алі Салех вивчав біомедичну інженерію, коли почалася війна. Він виїхав до Парижа, але на початку 2023 року повернувся у Київ, щоб продовжити навчання.

Інші іммігранти кажуть, що мають намір залишитися в Україні надовго, навіть якщо війна руйнує їх життя. Наприклад, палестинець Абдаляліл Реджі, який в Україні працює лікарем, спершу виїхав до Британїі з дружиною і двома дітьми, але влітку 2022 року повернувся в Україну.

"У нас є вибір, але ми вважаємо за краще бути в Україні. Ми знаємо, що наше майбутнє тут, і ми залишимося", – зауважив чоловік.

Сирієць Абдулла Хоссейн аль-Рабії, який володіє рестораном у Києві та який має в Україні "додатковий захист", одружений з українкою і планує залишатися в країні.

"Я не застряг в Україні, я не хочу їхати. Найгірше те, що ти раніше був біженцем, потім втік і знову можеш стати біженцем", – пояснив він.

Нагадаємо, ми писали, що українські біженці продовжують їхати до Європи. Кількість людей із тимчасовим захистом збільшується у всіх країнах ЄС, крім Данії.

Також ми розповідали, що дія Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців спливає у березні 2025 року. Деякі країни вже готують зміни у програмах допомоги та складають план дій на майбутнє.