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ДП "Документ" у Туреччині починає міняти посвідчення водія: куди звертатися

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Понеділок 06 березня 2023 18:00
ДП "Документ" у Туреччині починає міняти посвідчення водія: куди звертатися Фото: Обмін водійських посвідчень в Туреччині (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, які перебувають у Туреччині, можуть обміняти свої водійські посвідчення у цій країні. ДП "Документ" починає надавати таку послугу.

Куди звертатися і які документи треба мати, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сайт "Паспортного сервісу".

Обміняти посвідчення водія тепер можна у місті Стамбул. Звертатися за послугою можна, маючи на руках фізичний документ – ці права співробітники підприємства вилучають при оформленні посвідчення нового зразка.

Звертатися для обміну можна до мобільних комплексів ДП "Документ" у місті Стамбул. Мікроавтобуси знаходяться за адресою: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

Обслуговування відбувається у порядку "живої черги" та за попереднім записом.

Графік роботи: вівторок-п’ятниця з 10:00 до 17:00, у суботу з 10:00 до 15:30 за місцевим часом.

ДП &quot;Документ&quot; у Туреччині починає міняти посвідчення водія: куди звертатисяІнфографіка: Вартість оформлення документів у різних країнах (facebook.com/dmsu.gov.ua)

Обмін водійського посвідчення актуальний в таких випадках:

  • зміна анкетних даних водія (коли особа змінила прізвище, ім'я, по батькові чи стать);
  • закінчення терміну дії (актуально переважно для посвідчень водія, виданих вперше);
  • у разі пошкодження посвідчення водія (зіпсоване, записи не читаються)

Список необхідних документів для отримання послуги:

  • Паспорт громадянина України з обов’язковим місцем реєстрації (до ID-картки надається довідка про реєстрацію місця проживання особи);
  • Довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС);
  • Наявне посвідчення водія. У разі, якщо наявне посвідчення видане до 2013 року, додатково проводиться запит-підтвердження дійсності посвідчення за місцем видачі;
  • Документ, що підтверджує зміну прізвища, ім'я (у разі зміни особистих даних).
  • Медична довідка (форма 083/о) на час дії воєнного стану не вимагається;

Нагадаємо, ми писали, де і за скільки можна оформити паспорт та посвідчення водія за кордоном.

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