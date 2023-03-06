ГП "Документ" в Турции начинает менять водительские удостоверения: куда обращаться
Украинцы, которые находятся в Турции, могут обменять свои водительские удостоверения в этой стране. ГП "Документ" начинает предоставлять такую услугу.
Куда обращаться и какие документы нужно иметь, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на сайт "Паспортного сервиса".
Обменять водительское удостоверение теперь можно в городе Стамбул. Обращаться за услугой можно, имея на руках физический документ – эти права сотрудники предприятия изымают при оформлении нового образца.
Обращаться для обмена можно в мобильные комплексы ГП "Документ" в городе Стамбул. Микроавтобусы находятся по адресу: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.
Обслуживание производится в порядке "живой очереди" и по предварительной записи.
График работы: вторник-пятница с 10:00 до 17:00, в субботу с 10:00 до 15:30 по местному времени.
Инфографика: Стоимость оформления документов в разных странах (facebook.com/dmsu.gov.ua)
Обмен водительского удостоверения актуален в следующих случаях:
- изменение анкетных данных водителя (когда лицо сменило фамилию, имя, отчество или пол);
- истечение срока действия (актуально преимущественно для удостоверений водителя, выданных впервые);
- в случае повреждения водительского удостоверения (испорчено, записи не читаются).
Список необходимых документов для получения услуги:
- Паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации (к ID-карте предоставляется справка о регистрации места жительства);
- справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (в случае его отсутствия на ID-карте, штампе в паспорте или в базах данных МВД);
- Водительское удостоверение. В случае, если имеющееся удостоверение выдано до 2013 года, дополнительно производится запрос-подтверждение действительности удостоверения по месту выдачи;
- Документ, подтверждающий изменение фамилии, имени (при изменении личных данных).
- Медицинская справка (форма 083/о) на время действия военного положения не требуется;
Напомним, мы писали, где и за сколько можно оформить паспорт и водительское удостоверение за рубежом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram