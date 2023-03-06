ГП "Документ" в Турции начинает менять водительские удостоверения: куда обращаться

Украинцы, которые находятся в Турции, могут обменять свои водительские удостоверения в этой стране. ГП "Документ" начинает предоставлять такую услугу.

Куда обращаться и какие документы нужно иметь, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на сайт "Паспортного сервиса".

Обменять водительское удостоверение теперь можно в городе Стамбул. Обращаться за услугой можно, имея на руках физический документ – эти права сотрудники предприятия изымают при оформлении нового образца.

Обращаться для обмена можно в мобильные комплексы ГП "Документ" в городе Стамбул. Микроавтобусы находятся по адресу: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

Обслуживание производится в порядке "живой очереди" и по предварительной записи.

График работы: вторник-пятница с 10:00 до 17:00, в субботу с 10:00 до 15:30 по местному времени.

Инфографика: Стоимость оформления документов в разных странах (facebook.com/dmsu.gov.ua)

Обмен водительского удостоверения актуален в следующих случаях:

изменение анкетных данных водителя (когда лицо сменило фамилию, имя, отчество или пол);

истечение срока действия (актуально преимущественно для удостоверений водителя, выданных впервые);

в случае повреждения водительского удостоверения (испорчено, записи не читаются).

Список необходимых документов для получения услуги:

Паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации (к ID-карте предоставляется справка о регистрации места жительства);

справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (в случае его отсутствия на ID-карте, штампе в паспорте или в базах данных МВД);

Водительское удостоверение. В случае, если имеющееся удостоверение выдано до 2013 года, дополнительно производится запрос-подтверждение действительности удостоверения по месту выдачи;

Документ, подтверждающий изменение фамилии, имени (при изменении личных данных).

Медицинская справка (форма 083/о) на время действия военного положения не требуется;

Напомним, мы писали, где и за сколько можно оформить паспорт и водительское удостоверение за рубежом.

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