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ГП "Документ" в Турции начинает менять водительские удостоверения: куда обращаться

Новина українською →
Понедельник 06 марта 2023 18:00
ГП "Документ" в Турции начинает менять водительские удостоверения: куда обращаться Фото: Обмен водительских удостоверений в Турции (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы, которые находятся в Турции, могут обменять свои водительские удостоверения в этой стране. ГП "Документ" начинает предоставлять такую услугу.

Куда обращаться и какие документы нужно иметь, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на сайт "Паспортного сервиса".

Обменять водительское удостоверение теперь можно в городе Стамбул. Обращаться за услугой можно, имея на руках физический документ – эти права сотрудники предприятия изымают при оформлении нового образца.

Обращаться для обмена можно в мобильные комплексы ГП "Документ" в городе Стамбул. Микроавтобусы находятся по адресу: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

Обслуживание производится в порядке "живой очереди" и по предварительной записи.

График работы: вторник-пятница с 10:00 до 17:00, в субботу с 10:00 до 15:30 по местному времени.

ГП &quot;Документ&quot; в Турции начинает менять водительские удостоверения: куда обращатьсяИнфографика: Стоимость оформления документов в разных странах (facebook.com/dmsu.gov.ua)

Обмен водительского удостоверения актуален в следующих случаях:

  • изменение анкетных данных водителя (когда лицо сменило фамилию, имя, отчество или пол);
  • истечение срока действия (актуально преимущественно для удостоверений водителя, выданных впервые);
  • в случае повреждения водительского удостоверения (испорчено, записи не читаются).

Список необходимых документов для получения услуги:

  • Паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации (к ID-карте предоставляется справка о регистрации места жительства);
  • справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (в случае его отсутствия на ID-карте, штампе в паспорте или в базах данных МВД);
  • Водительское удостоверение. В случае, если имеющееся удостоверение выдано до 2013 года, дополнительно производится запрос-подтверждение действительности удостоверения по месту выдачи;
  • Документ, подтверждающий изменение фамилии, имени (при изменении личных данных).
  • Медицинская справка (форма 083/о) на время действия военного положения не требуется;

Напомним, мы писали, где и за сколько можно оформить паспорт и водительское удостоверение за рубежом.

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