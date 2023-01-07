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Відмови досягли 95%. Українцям стало складніше отримати візу у ще одну країну

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Субота 07 січня 2023 15:33
Відмови досягли 95%. Українцям стало складніше отримати візу у ще одну країну Фото: Театр Вікторія в Сінгапурі (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Є низка країн, у які українцям дуже складно оформити візи. Одна із таких – Сінгапур, і за останній час отримати візу туди стало ще складніше.

Про це у коментарі TRAVEL РБК-Україна повідомила фахівець з оформлення віз Марина Казакова.

Раніше туристи при поїздці на Балі дуже часто спеціально брали транзитний переліт, щоб подивитись красу Сінгапуру. До певного моменту питань із цією транзитною візою проблем не було, але зараз кількість відмов різко зросла.

"На цей час по Сінгапуру – дуже великий відсоток відмов українцям у візах. У мене є дані компанії-партнера, і за їхньою статистикою, кількість відмов сягає 95%. Є категорія українців, яка взимку традиційно їде на Балі, і ось вони обирають на пару днів опцію - залишитися в Сінгапурі. Але з такими тенденціями відмов я б не рекомендувала цього робити", – зауважує вона.

Втім, все ж є можливість підсилити свій кейс і все-таки потрапити у ці 5%. Шанс отримати візу зростає в рази, якщо ви ретельно підготувалися: проаналізували кейс, зібрали необхідні документи, проконсультувалися з експертом.

Відмови досягли 95%. Українцям стало складніше отримати візу у ще одну країну

Фото: Сінгапур (unsplash.com)

Документи, необхідні для візи в Сінгапур:

  • електронна анкета (будь-яка помилка в анкеті – це мінус один шанс);
  • закордонний паспорт (термін закінчення дії паспорта має становити не менше 6 місяців на момент в'їзду до Сінгапуру, у паспорті має бути порожня сторінка для візи);
  • бронь готелю/круїзу;
  • квитки в Сінгапур та назад;
  • якісна цифрова кольорова фотографія.

Зверніть увагу. Навіть вже отримана віза до Сінгапуру не є гарантією в'їзду. Остаточне рішення про допуск до країни завжди залишається службовцем міграції Сінгапуру на контрольно-пропускному пункті.

Республіка Сінгапур – місто-держава, що розташовується на островах Південно-Східної Азії, які відділені від Малаккського півострова Джохорською протокою. Складається власне з острова Сінгапур та 57 дрібних островів. Площа сягає 622 кілометрів квадратних. Однойменна столиця — Сінгапур.

Раніше повідомлялося, в які країни українцям стало складніше отримати візи.

Також ми писали, які помилки допускають українці при переїзді до США.

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