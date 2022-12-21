Дорогі квитки та низький попит. Як зміняться авіаподорожі на тлі війни в Україні

Повне відновлення пасажирських авіаперевезень відбудеться не раніше 2025 року. Такий прогноз дала Міжнародна рада аеропортів (ACI) Європи.
Раніше називався термін до 2024 року, коли кількість авіапасажирів у Європі повернеться до показників до пандемії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.
ACI Europe 20 грудня опублікував переглянутий прогноз пасажиропотоку у Європі. Передбачається, що в порівнянні з 2019 роком кількість пасажирів в аеропортах буде нижчою на 9% - це на 220 мільйонів осіб. Показники у 2023 році відповідатимуть обсягу пасажирських перевезень у 2017 році.
"Пасажирські перевезення різко відновилися минулої весни і досі були дуже стійкими перед геополітичними та економічними перешкодами, що посилюються. Тим не менш, тепер ми очікуємо, що відновлення пасажиропотоку буде вирівнюватися в майбутньому, а терміни будуть перенесені на 2025 рік, перш ніж європейські аеропорти, нарешті, повернуться до того стану, в якому вони перебували до удару COVID-19", – зазначив генеральний директор ACI Europe Олів'є Янковець .
За даними ACI Europe, війна в Україні та геополітична напруженість продовжать негативно впливати на ринки. Також очікується, що інфляція негативно вплине на попит та вартість авіаквитків.
Однак негативні тенденції можуть бути компенсовані розширенням надбюджетних перевізників та збільшенням попиту на відпочинок.
Також в раді аеропортів очікують, що деякі туристичні напрямки перевищать пасажиропотік 2019 року.
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