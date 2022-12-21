Дорогі квитки та низький попит. Як зміняться авіаподорожі на тлі війни в Україні

Повне відновлення пасажирських авіаперевезень відбудеться не раніше 2025 року. Такий прогноз дала Міжнародна рада аеропортів (ACI) Європи.

Раніше називався термін до 2024 року, коли кількість авіапасажирів у Європі повернеться до показників до пандемії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

ACI Europe 20 грудня опублікував переглянутий прогноз пасажиропотоку у Європі. Передбачається, що в порівнянні з 2019 роком кількість пасажирів в аеропортах буде нижчою на 9% - це на 220 мільйонів осіб. Показники у 2023 році відповідатимуть обсягу пасажирських перевезень у 2017 році.

"Пасажирські перевезення різко відновилися минулої весни і досі були дуже стійкими перед геополітичними та економічними перешкодами, що посилюються. Тим не менш, тепер ми очікуємо, що відновлення пасажиропотоку буде вирівнюватися в майбутньому, а терміни будуть перенесені на 2025 рік, перш ніж європейські аеропорти, нарешті, повернуться до того стану, в якому вони перебували до удару COVID-19", – зазначив генеральний директор ACI Europe Олів'є Янковець .

За даними ACI Europe, війна в Україні та геополітична напруженість продовжать негативно впливати на ринки. Також очікується, що інфляція негативно вплине на попит та вартість авіаквитків.

Фото: Пасажиропотік в аеропортах (unsplash.com//phil-mosley)

Однак негативні тенденції можуть бути компенсовані розширенням надбюджетних перевізників та збільшенням попиту на відпочинок.

Також в раді аеропортів очікують, що деякі туристичні напрямки перевищать пасажиропотік 2019 року.

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