Дорогие билеты и низкий спрос. Как изменятся авиапутешествия на фоне войны в Украине

Полное восстановление пассажирских авиаперевозок произойдет не раньше 2025 года. Такой прогноз дал Международный совет аэропортов (ACI) Европы.

Ранее назывался срок до 2024 года, когда количество авиапассажиров в Европе вернется к показателям до пандемии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

ACI Europe 20 декабря опубликовал пересмотренный прогноз пассажиропотока в Европе. Предполагается, что по сравнению с 2019 годом количество пассажиров в аэропортах будет ниже на 9% – это на 220 миллионов человек. Показатели в 2023 году будут соответствовать объему пассажирских перевозок в 2017 году.

"Пассажирские перевозки резко восстановились с прошлой весны и до сих пор были очень устойчивыми перед лицом усиливающихся геополитических и экономических препятствий. Тем не менее, теперь мы ожидаем, что восстановление пассажиропотока будет выравниваться в будущем, а сроки будут перенесены на 2025 год, прежде чем европейские аэропорты, наконец, вернутся к тому состоянию, в котором они находились до удара COVID-19", – отметил генеральный директор ACI Europe Оливье Янковец.

По данным ACI Europe, война в Украине и геополитическая напряженность продолжат оказывать негативное влияние на рынки. Также ожидается, что инфляция негативно повлияет на спрос и стоимость авиабилетов.

Фото: Пасажиропотік в аеропортах (unsplash.com//phil-mosley)

Однако негативные тенденции могут быть компенсированы расширением сверхбюджетных перевозчиков и увеличением спроса на отдых.

Также в совете аэропортов ожидают, что некоторые туристические направления превысят пассажиропоток 2019 года.

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