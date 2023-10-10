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Помощь украинским беженцам в Ирландии могут уменьшить: детали

Вторник 10 октября 2023 16:38
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Помощь украинским беженцам в Ирландии могут уменьшить: детали Фото: Поддержка Украины в Ирландии (facebook.com/CityDublinETB)
Автор: Ольга Маджумдар

В правительстве Ирландии стали обсуждать уменьшение социальной поддержки украинцев. Размер помощи сравнивают с аналогичными выплатами в других европейских странах.

Премьер-министр страны намекнул на возможные изменения в социальном обеспечении украинцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на businessplus.ie.

В правительстве Ирландии растет обеспокоенность размером социальных выплат для украинских беженцев по сравнению с другими европейскими государствами. Премьер-министра Лео Варадкара в парламенте спросили, знает ли он, что страна предоставляет 38,8 евро в неделю тех, кто просит международную защиту, но 220 евро в неделю для бежавших из Украины.

Независимый депутат Марк МакШарри привел примеры, что помощь Ирландии украинским беженцам – вдвое выше, чем в Финляндии (107 евро в неделю) и почти в 28 раз больше, чем в Бельгии (7,9 евро в неделю). По его мнению, такие выплаты делают Ирландию более привлекательной для бежавших от войны в Украине.

"Скорректирует ли правительство нашу политику, чтобы обеспечить баланс с другими странами, учитывая непомерное давление на размещение в нашей стране?", – спросил политик у главы правительства.

Премьер-министр ответил, что директива о временной защите дает людям особые права в соответствии с законодательством ЕС.

"Мы постоянно смотрим на то, что мы предлагаем для беженцев, бегущих от войны в Украине, по сравнению с тем, что предлагается в других странах ЕС. Мы должны разумно относиться к этим вещам и пытаться согласовать то, что делается в Ирландии, с тем, что делается в других европейских странах", – отметил чиновник.

По словам МакШерри, подход правительства был "чрезвычайно безрассудным перед лицом худшего кризиса размещения с 1840-х годов", который начался еще до начала войны.

Из-за кризиса жилья в Ирландии на фоне большого количества украинцев новоприбывших беженцев стали селить в палатки на поляне парка.

Ранее сообщалось, что власти Ирландии направят дополнительный 1 млрд евро на размещение украинских беженцев. Государство оплачивает жилье более 70 тысячам украинцев.

Также стало известно, что украинцам в Ирландии начинают выдавать виды на жительство. Карты заменят желтые листы временной защиты и будут действовать до окончания защиты в Ирландии.

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