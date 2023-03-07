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ДНК та відбитки долонь. У ЄС запрацювала оновлена Шенгенська інформаційна система

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Вівторок 07 березня 2023 17:01
ДНК та відбитки долонь. У ЄС запрацювала оновлена Шенгенська інформаційна система Фото: Перетин кордону з Естонією (facebook.com/politseijapiirivalveamet)
Автор: Ольга Маджумдар

Оновлена Шенгенська інформаційна система (SIS) офіційно запрацювала 7 березня. Вона підтримує прикордонний контроль та співпрацю правоохоронних органів у 30 країнах Європи.

Оновлена SIS буде включати нові інструменти перевірок, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Шенгенська інформаційна система збирає та надає на запит відомств дані про осіб у розшуку та тих, хто пропав без вісті. Також – про громадян третіх країн, які не мають права перебувати в ЄС. Ще – про втрачені речі (автомобілі, документи, зброю).

Попередження SIS містить інформацію про конкретну особу чи об'єкт разом з інструкціями про те, що робити, коли їх виявлено.

Згідно з прес-релізом Єврокомісії, оновлена SIS буде частиною найбільш передової системи прикордонного контролю у світі. Вона включатиме нові категорії перевірок. Наприклад, біометричні дані – повні відбитки долонь, відбитки пальців і записи ДНК осіб, які зникли безвісти, а також нові інструменти для боротьби зі злочинністю і тероризмом.

"На сьогодні оновлена SIS діє у 30 країнах Європи (26 країн-членів ЄС та асоційованих країн Шенгенської угоди). Підключення Кіпру до SIS влітку 2023 року ще більше розширить співпрацю в галузі безпеки на території всього Союзу", – наголошується у прес-релізі.

ДНК та відбитки долонь. У ЄС запрацювала оновлена Шенгенська інформаційна системаФото: Перевірка документів на кордоні Польщі (twitter.com/Straz_Graniczna)

Додаткові інструменти призначені для:

  • боротьби зі злочинністю та тероризмом;
  • захисту зниклих безвісти та вразливих осіб;
  • Запобігання та стримування нелегальної міграції.

Доступ до SIS отримують міграційна влада країн, Європол та Європейське агентство прикордонної та берегової охорони (Frontex).

SIS була створена 1995 року після скасування внутрішнього прикордонного контролю між країнами Шенгенської зони. Рішення про оновлення системи ухвалили в 2016 році, коли влада ЄС дійшли висновку, що існують можливості для подальшого підвищення її ефективності.

У 2021 році органи ЄС використали SIS понад 12,7 млрд разів. Тоді у системі системі SIS зберігалося понад 1 млн персональних застережень щодо громадян інших країн, з яких 56% стосувалися відмов у в'їзді до Шенгенської зони.

Нагадаємо, ми писали, що у ЄС готують нові вимоги до водійських прав.

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