Дитина народилася за кордоном? Реєстрація, документи та повернення додому

Війна внесла корективи у плани українців, і часом ці зміни дуже кардинальні. Більшість людей, які перетнули кордон з початку повномасштабної агресії РФ, це жінки та діти. Через майже рік після вторгнення ворога на нашу землю немало українок народили дітей за кордоном або планують це зробити.

У колонці для TRAVEL РБК-Україна адвокат юридичної компанії “Riyako&Partners” Катерина Аніщенко розповідає, як зареєструвати дитину за кордоном, чи є обмеження на в'їзд в Україну з дитиною і чи зберігає факт народження у ЄС українське громадянство.

Які права є в українських біженців у ЄС

4 березня 2022 року набуло чинності рішення Ради ЄС – Директива про тимчасовий захист. Відповідно до неї наші громадяни на території країн ЄС мають право на тимчасовий захист у будь-якій країні Євросоюзу, якщо проживали в Україні на постійній основі та виїхали з країни, щоб уникнути війни з 24 лютого 2022 року, мають право на тимчасовий захист, який може тривати щонайменше один рік. Цей термін може бути продовжений залежно від ситуації в Україні.

Директива про тимчасовий захист містить перелік основних прав, зокрема:

право на проживання;

доступ до житла;

соціальну допомогу;

медичну допомогу;

опіку над дітьми та підлітками без супроводу;

доступ до освіти для дітей та підлітків;

доступ до ринку праці (відповідно до політики країн ЄС на ринку праці).

Щоб скористатися такими правами й соціальними благами в ЄС, треба здійснити державну реєстрацію факту перебування особи та її дитини за правилами тієї країни, в якій ви зупинилися.

Як зареєструвати дитину, яка народилася за кордоном

Державну реєстрацію актів цивільного стану, у тому числі народження людини та визначення її походження відносно громадян України, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном, проводять дипломатичні представництва або консульські установи України.

Фото: За кордоном українці реєструють дітей у диппредставництвах або консульствах (Getty Images)

Реєстрацію проводять за місцем народження або за місцем проживання батьків дитини або одного з них за їх письмовою заявою, а в разі хвороби, смерті батьків або з інших причин неможливості зареєструвати народження – за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, у якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває.

Реєстрація народження дитини проводиться консулом з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові.

Заяву про реєстрацію народження дитини батьки зобов’язані подати невідкладно, але не пізніше одного місяця з дня народження дитини, а при народженні мертвої дитини – не пізніше трьох діб.

Аби зареєструвати факт народження, до консульської установи необхідно надати документ з медичного закладу про народження дитини, паспорти, які посвідчують особи батьків (одного з батьків). Також необхідно буде подати заяву (письмову або звернутися усно) для внесення відомостей про батька.

Реєстрація народження дитини провадиться без стягнення консульського збору, а за результатами реєстрації цього акту видається свідоцтво про народження.

Як в’їхати додому з дитиною, яка народилася в ЄС: документи

Для повернення до дому громадянкам з дітками, які народилися в ЄС, необхідно мати при собі:

документ, що посвідчує її особу; свідоцтво про народження дитини, видане консульською установою.

В будь-якому випадку громадяни мають пам'ятати, що відповідно до закону "Про порядок виїзду з України й в'їзду в Україну громадян України" передбачено, що жоден громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в'їзд на територію України. Адже жоден громадянин України не може бути обмежений у праві в'їзду в Україну.

Документи, видані консульською установою, визнані дійсними в нашій країні лише у разі їхньої легалізації, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України.

Фото: Жоден громадянин України не може бути обмежений у в'їзді додому в Україну з-за кордону (Getty Images)

Якщо ж легалізація не була проведена компетентним органом іншої держави, дипломатичним представництвом чи консульством України, то після повернення необхідно буде звернутись до відділу державної реєстрації актів цивільного стану України для державної реєстрації малюка.

Як зберегти дитині громадянство України при народженні в ЄС

Факт народження дитини у ЄС зберігає її статус громадянина України. Дані про громадянство та національність у актовому записі про народження та свідоцтві не заповнюються, про що робиться відповідний запис у графі “Для відміток”.

Особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином/кою України.

Місце народження в цьому випадку не впливає на можливість набуття дитиною громадянства України, адже особа набуває громадянство України незалежно від того, народилася вона на території України чи за її межами.

На сам кінець хотілося б пригадати слова Михайла Грушевського, який сказав:

“Передусім, розуміється, Українцями є всі ті, хто зроду Українець, родився і виріс з українською мовою на устах і хоче тепер іти спільно зі своїм народом, з усіма свідомими синами українського народу, які хочуть працювати для його добра, боротися за його свободу і кращу долю. Але не тільки хто природжений Українець, а також і всякий той, хто щиро хоче бути з Українцями, і почуває себе їх однодумцем, товаришем, членом українського народу, бажає працювати для його добра. Якого б не був він роду, віри чи звання — се не важно. Його воля і свідомість рішає діло”.

Нагадаємо, ряд країн ЄС надають українцям безплатні медичні послуги. Які саме та як ними скористатися – детальніше у матеріалі.

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