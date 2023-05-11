Десятки тисяч дозволів. Які країни видали найбільше віз росіянам

Минулого року росіяни активно намагалися отримати візи до Європи – громадяни РФ подали 687 тисяч заявок на поїздку до шенгенської зони. Відмову отримав кожен десятий заявник.

Деякі країни продовжили масово видавати дозволи на поїздки, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України більшість країн ЄС запровадили обмеження на в'їзд для громадян РФ. Деякі заборонили в'їзд – наприклад, Польща та країни Балтії.

"Вітоді візи в основному видавали лише кілька країн для російських туристів, а решта Європи утримувалася від того, щоб навіть дозволяти подання документів туристам з цієї країни", – зазначив засновник SchengenVisaInfo Бесарт Байрамі.

Однак у 2022 році деякі європейські країни продовжували видавати десятки тисяч шенгенських віз громадянам РФ. Згідно зі статистикою платформи, п'ять країн ЄС видали найбільшу кількість дозволів на в'їзд:

Іспанія – 154,4 тисячі віз;

Фінляндія – 105,3 тисяч віз;

Італія – 103 тисяч віз;

Греція – 61,8 тисячі віз;

Франція – 55 тисяч віз.

Найменше шенгенських віз росіянам видали Мальта (154), Ісландія (181), Словаччина (574), Чехія (623) та Люксембург (891).

Найчастіше росіянам відмовляли у дозволі на поїздку до Європи такі країни: Швеція, Австрія, Мальта, Чехія, Німеччина, Слованії, Данії, Норвегії. Частка відмов у цих країнах становила 20-30% від заявок.

Нагадаємо, ми писали, як за рік війни Європа обмежила в'їзд росіянам.

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