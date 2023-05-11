ua ru
Чт, 11 мая News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Десятки тысяч разрешений. Какие страны выдали больше всего виз россиянам

Новина українською →
Четверг 11 мая 2023 12:12
Десятки тысяч разрешений. Какие страны выдали больше всего виз россиянам Фото: Визы для россиян (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В прошлом году россияне активно пытались получить визы в Европу – граждане РФ подали 687 тысяч заявок на поездку в шенгенскую зону. Отказ получил каждый десятый заявитель.

Некоторые страны продолжили массово выдавать разрешения на поездки, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину большинство стран ЕС ввели ограничения на въезд для граждан РФ. Некоторые запретили въезд – например, Польша и страны Балтии.

"С тех пор визы в основном выдавали только несколько стран для российских туристов, а остальная Европа воздерживалась от того, чтобы даже разрешать подачу документов туристам из этой страны", – отметил основатель SchengenVisaInfo Бесарт Байрами.

Однако в 2022 году некоторые европейские страны продолжади выдвать десятки тысяч шенгенских виз гражданам РФ. Согласно стастистике платформы, пять стран ЕС выдали наибольшее число разрешений на въезд:

  • Испания – 154,4 тысяч виз;
  • Финляндия – 105,3 тысячи виз;
  • Италия – 103 тысячи виз;
  • Греция – 61,8 тысяч виз;
  • Франция – 55 тысяч виз.

Меньше всего шенгенских виз россиянам выдали Мальта (154), Исландия (181), Словакия (574), Чехия (623) и Люксембург (891).

Чаще всего россиянам отказывали в разрешении на поездку в Европу такие страны: Швеция, Австрия, Мальта, Чехия, Германия, Словании, Дании, Норвегии. Доля отказов в этих странах составила 20-30% от заявок.

Напомним, мы писали, как за год войны Европа ограничила въезд россиянам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шенгенская зона росіяни Визовый режим
Отдых в Украине
Мнения
Лейла Агаева
О "Дии" можно и не мечтать. Чем украинцев удивляет бюрократия в Германии
Лейла Агаева
специально для РБК-Украина
Анна Джоболда
Знание языка и зарплаты. Где и как украинцы ищут работу за границей
Анна Джоболда
директор департамента рекрутации Gremi Personal
Наталья Будянская
"Возраст не должен ставить жизнь на паузу". Как украинские пенсионеры стали студентами в Словакии
Наталья Будянская
путешественница, писатель
Ирина Савина
Где украинцам можно оформить документы за границей: отделения, услуги и цены
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Все мнения