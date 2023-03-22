Де українцям в Німеччині можна оформити закордонний паспорт: адреси

Німеччина приняла понад 1 млн українських біженців, але ДП "Документ" тільки готується відкривати там паспортний сервіс.

Втім, для українців у Німеччині є кілька варіантів оформити закордонні паспорти, розповідає TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrainianingermany.de.

У посольстві і консульствах України в Німеччині можна оформити паспорти: як ID-картку, так і біометричний закордонний паспорт. Залежно місця перебування, можна звернутися за однією з 5 адрес дипломатичних установ.

Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина . Звернутися можуть люди з таких регіонів: Берлін, Бранденбург, Саксонія-Ангальт, Саксонія, Тюрінгія, Мекленбург-Передня Померанія. Адреса: Albrechtstrasse 26, 10117 Berlin. Телефон: +49-30-28-88-71-70. Питання оформлення паспортів вирішують з понеділка по п'ятницю з 14:00 до 17:00.

. Звернутися можуть люди з таких регіонів: Берлін, Бранденбург, Саксонія-Ангальт, Саксонія, Тюрінгія, Мекленбург-Передня Померанія. Адреса: Albrechtstrasse 26, 10117 Berlin. Телефон: +49-30-28-88-71-70. Питання оформлення паспортів вирішують з понеділка по п'ятницю з 14:00 до 17:00. Генеральне консульство України в Мюнхені . Прийом тільки за попереднім записом. Телефон: (089)55273724 – з паспортних питань. Адреса: Riedenburger Straße 2, 81677 München. Паспортні питання вирішують у вівторок з 09:00 до 13:00, інші робочі дні – з 14:00 до 17:00.

. Прийом тільки за попереднім записом. Телефон: (089)55273724 – з паспортних питань. Адреса: Riedenburger Straße 2, 81677 München. Паспортні питання вирішують у вівторок з 09:00 до 13:00, інші робочі дні – з 14:00 до 17:00. Генеральне консульство України в Гамбурзі. Адреса: Mundsburger Damm 1, 22087 Hamburg. Телефон: +49-40-22-94-98-11. Години роботи: 09:00-18:00 у будні дні.

Адреса: Mundsburger Damm 1, 22087 Hamburg. Телефон: +49-40-22-94-98-11. Години роботи: 09:00-18:00 у будні дні. Генеральне консульство України в Дюссельдорфі. Адреса: Immermannstraße 50, 40210 Düsseldorf. Телефон: 0211-93-65-42-16. Години роботи: 08:30-21:00 у робочі дні.

Адреса: Immermannstraße 50, 40210 Düsseldorf. Телефон: 0211-93-65-42-16. Години роботи: 08:30-21:00 у робочі дні. Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні. Приймає осіб, які проживають у федеральних землях Гессен, Рейнланд-Пфальц, Саар. Адреса: Vilbeler Str. 29, 60313 Frankfurt am Main. Телефон: +49-69-29-72-09-20. Години роботи: понеділок-п’ятниця з 14:00 до 16:00 з паспортних питань.

Консульський збір за розгляд заяви:

оформлення паспорта – 120 євро;

оформлення паспорта дітям до 16 років – 37 євро.

Стан оформлення паспорта можна перевірити через в сервіс сторінки Посольства України у ФРН.

Також біженці у Німеччині мають можливість їздити за оформленням паспортів у сусідню Польщу. Там працюють паспортні сервіси ДП "Документ".

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