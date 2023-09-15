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Де українці найбільше відпочивали в Україні влітку: найпопулярніші локації

Фото: Відпочинок у Карпатах (unsplash.com/irina-karaushu)
Автор: Ольга Маджумдар

Інтерес українців до подорожей Україною відновлюється і зростає попри війну. Люди подорожують сім'ями з дітьми у безпечні регіони.

Які локації країни були найпопулярніші серед українців влітку 2023 року, TRAVEL РБК-Україна розповіли у компанії "Join UP!".

Які місця українці найбільше обирали для відпочинку з дітьми

Літній відпочинок в Україні потрапляє в топ-10 найпопулярніших літніх напрямків туроператора другий рік поспіль. На перших місцях цього рейтингу – Туреччина, Єгипет і Чорногорія. Це свідчить про те, що зростання інтересу до подорожей Україною є довгострокова тенденція.

Найпопулярніші локації країни, які українці обирали для літнього відпочинку – у західних регіонах. У топ-5 локацій потрапили:

  1. Буковель;
  2. Трускавець;
  3. курорти Закарпаття;
  4. Львів та навколишні місця відпочинку;
  5. Яремче.

А на 7 сходинці залишається міський туризм в Одесі.

Фото: Готель на Івано-Франківщині (facebook.com/korunaua)

"Відпочинок в Україні частіше вибирають сім’ї з дітьми. Люди їдуть переважно на 5-7 днів у західні області України. Серед популярних запитів: наявність басейну та можливість взяти з собою домашніх улюбленців", – розповідає регіональний директор Join UP! Антон Савченко.

Він додає: окремою категорією залишається санаторний туризм із лікувальними процедурами. Альтернатива такому відпочинку за кордоном – значно дорожча, ніж в Україні, навіть з урахуванням регулярного зростання цін на вітчизняних лікувальних курортах.

Фото: Лікувальний відпочинок у Закарпатті (pixabay.com)

Скільки українці витрачали на відпочинок влітку

Відпочинок і подорожі в Україні щороку дорожчають. Серед причин – підвищення вартості комунальних послуг, продуктів.

Цього літа відпочинок у 4* готелі в Карпатах на двох коштував від 4500 грн/добу (у номері "напівлюкс" зі сніданками). Торік такий самий відпочинок був приблизно на третину дешевшим – 3200 грн/добу.

У Трускавці доба з триразовим харчуванням на двох обходилась у 2910 грн (номер-стандарт). Торік – 2420 грн.

На Закарпатті у санаторії 3* з триразовим харчуванням і базовим лікуванням для двох треба було заплатити в середньому 1600 грн за добу. Минулого літа – 1380 грн.

Відчутно подорожчав і дитячий відпочинок у літніх таборах. Цього літа батькам треба було заплатити в середньому 24 700 грн за 13 діб перебування дитини у літньому таборі з п’ятиразовим харчуванням рівня 4*. Торік такий самий відпочинок обходився у 21 164 грн.

Середня вартість 7-денного автобусного туру в Карпати для двох зі сніданками в готелі в 2023 році була 21 742 грн, торік – 14 056 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, як українці обирають місця для подорожей країною.

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