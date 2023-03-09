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Де українці можуть подати заяву на національну візу в Польщі: міста

Фото: Кордон Польщі (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, які перебувають у Польщі, можуть відкрити польську візу безпосередньо на території цієї країни. Це стосується кількох категорій громадян.

Заяву на отримання національної польської візи можна подати до 31 березня 2023 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Кому можна відкривати візу безпосередньо в Польщі

Подавати заяву на національну польську візу можуть українські громадяни, які належать до таких категорій:

  • водії-далекобійники (працюють на міжнародних перевезеннях), які працевлаштовані в польських компаніях та легально проживають у Польщі;
  • пілоти цивільних повітряних суден та члени екіпажів повітряних суден, які офіційно працюватимуть у Польщі;
  • громадяни України, які відкриватимуть візу по програмі "Poland.Business Harbour".

Це програма, яка допомагає ІТ-спеціалістам, стартапам та іншим компаніям переїхати до Польщі, отримати підтримку при переїзді працівників та їхніх сімей.

Фото: Водії-далекобійники можуть отримати візи у Польщі (gettyimages.com)

Заяви на отримання візи треба буде подавати до візового центру, в якому здійснювалася попередня реєстрація. Наразі в Польщі працюють два візових центри за адресами:

  1. Варшава, вул. Al. Jerozolimskie 181Б (перший поверх, під’їзд Б-1), з 8:30 до 16:30;
  2. Познань, вул. Franciszka Ratajczaka 19 (перший поверх), з 8:30 до 16:30.

Перед подачею заяви варто перевірити, що дату не змінили і подача ще можлива, на сайті visa.vfsglobal.com. Ймовірно, терміни подачі будуть продовжені на наступні місяці, але поки такого рішення не ухвалено.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі пояснили, чому українці втрачають виплати.

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