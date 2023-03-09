Де українці можуть подати заяву на національну візу в Польщі: міста

Українці, які перебувають у Польщі, можуть відкрити польську візу безпосередньо на території цієї країни. Це стосується кількох категорій громадян.
Заяву на отримання національної польської візи можна подати до 31 березня 2023 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.
Подавати заяву на національну польську візу можуть українські громадяни, які належать до таких категорій:
Це програма, яка допомагає ІТ-спеціалістам, стартапам та іншим компаніям переїхати до Польщі, отримати підтримку при переїзді працівників та їхніх сімей.
Заяви на отримання візи треба буде подавати до візового центру, в якому здійснювалася попередня реєстрація. Наразі в Польщі працюють два візових центри за адресами:
Перед подачею заяви варто перевірити, що дату не змінили і подача ще можлива, на сайті visa.vfsglobal.com. Ймовірно, терміни подачі будуть продовжені на наступні місяці, але поки такого рішення не ухвалено.
Нагадаємо, ми писали, що у Польщі пояснили, чому українці втрачають виплати.
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