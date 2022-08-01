Дальше за свой счет. Где украинским беженцам отменяют бесплатное жилье и медицину

Помощь украинцам за рубежом сокращается через 5 месяцев войны
Страны, которые предоставили убежище украинским военным беженцам, продолжают сворачивать программы помощи. Украинцы теперь должны платить за жилье и доступ к медицине.
TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие изменения условий временной защиты вступают в силу в странах, которые принимают украинцев, бегущих от войны.
С 1 августа украинским беженцам в Грузии больше не будут предоставлять бесплатное жилье. Зато бегущим от войны будут выдавать средства на аренду помещений, сообщает interpressnews.ge.
Отмечается, что с первых дней войны беженцев селили в Тбилиси в отелях с трехразовым питанием. С 15 июля семьи украинских граждан получают помощь 300 лари (3893 грн), дополнительно 45 лари (584 грн) на человека. В связи с этим мэрия Тбилиси прекращает программу бесплатного жилья.
Международные организации планируют выплачивать по 235 лари (3050 грн) на человека.
Кстати, в связи с прекращением программы поселения в отеле, украинских беженцев уже просят выселиться с 1 августа. Жители одного из отелей в Гонио просят власти продлить срок пребывания, поскольку у них есть малолетние дети и нет ни работы, ни жилья, куда идти.
Для украинских беженцев в Чехии после 150 дней пребывания государство прекращает оплачивать медицинское страхование - с 25 июля. Далее его необходимо оформлять и платить самостоятельно – 3367 гривен ежемесячно.
За женщин, которые ухаживают за ребенком до 7 лет или за двумя – до 15 лет, страхования и в дальнейшем оплачивает государство. Так же – за лиц до 18 лет, от 65 лет, студентов, лиц с инвалидностью и тех, кто находится на учете в службе занятости. За трудоустроенных полис оплачивает работодатель.
Отказаться от медицинского страхования без потери визы временной защиты невозможно. За неуплату будет накапливаться долг.
Также уменьшается размер финансовой помощи. Первым прибывшим выплачивается пособие в 5000 крон – такая сумма предусмотрена ежемесячно в течение 6 месяцев пребывания. С 7 месяца выплаты уменьшаются – 4620 крон для совершеннолетних, 3320 крон – для детей. Впрочем, выплаты не будут безусловными - на них нельзя претендовать, если уже предоставлено бесплатное жилье, питание, средства гигиены.
С 25 июля государство перестало оплачивать медицинское страхование для украинских беженцев и в Болгарии. Для украинцев, приехавших в Болгарию после 26 апреля, срок бесплатной медицины длится 90 дней.
После этого платить взносы необходимо самостоятельно – это 550 гривен в месяц. Если не платить взносы в течение 3 месяцев, право не бесплатное медицинское обслуживание прекращается до погашения долга.
Покрывать медицинское страхование государство продлит детям до 18 лет, женщинам от 63 лет, мужчинам от 65 лет.
В Польше помощь украинским беженцам стала более целевой. Выплаты получают в основном социально незащищенные категории - например, действует разнообразная помощь на детей.
Программа компенсации бесплатного жилья с питанием "40+" (сумма в злотых на сутки собственникам за размещение каждого беженца) больше не продлевается правительством.
В целом на бесплатную крышу над головой и продукты или питание бегущие от войны в Украине могут рассчитывать до 120 дней с даты прибытия в Польшу. Исключение - многодетные семьи, лица с инвалидностью, или старше 60 лет. Другие, как предполагается, за 4 месяца должны трудоустроиться и снять жилье самостоятельно.
Впрочем, власти гарантируют, что никто из беженцев не останется без крова. Тех, кто не может самостоятельно устроиться, будут селить в муниципальные помещения.
Также украинцы с детьми или лица с инвалидностью могут найти варианты бесплатного проживания в различных детских лагерях и пансионатах – на срок год и более. Такие программы финансируются международными фондами.
Напомним, мы писали, какие страны оставили льготный проезд украинцам.