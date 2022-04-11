Чудом остались в живых. Животным из экопарка Фельдмана нашли приют в разных уголках Украины

Город Днепр теперь занимается эвакуацией львов, тигров, бурых медведей и других крупных животных из харьковского экопарка Фельдмана. По состоянию на сегодня сюда из Харькова уже вывезли 15 кошачьих.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на городской совет Днепра.

Днепр - не конечный пункт для зверей, ведь надлежащих условий содержания в городе для всех их нет. Далее они отправляются на запад Украины или в Киев. Медведей отправят в Центр реабилитации бурого медведя в заповеднике Синевир, хищников – в столицу, а часть животных разместят в Днепровском государственном цирке.

В мэрии Днепра сообщили, что перевозка животных осложняется постоянными обстрелами возле экопарка.

Кроме того, крупных животных, например, жирафов, физически невозможно поместить в любой транспорт. Впрочем, из парка Фельдмана планируют вывезти еще пять бурых медведей, а также других животных. В городе животных кормят и беспокоятся об их состоянии.

Фото: Тигров из парка Фельдмана в Харькове перевезли в Днепр (dniprorada.gov.ua)

Оккупанты полностью разрушили экопарк Фельдмана. Его владелец Александр Фельдман обратился к украинцам и сказал, что в известной локации больше не могут физически содержать диких животных. Он допустил, что их, возможно, придется усыпить.

"Разрушены вольеры, разрушена вся инфраструктура, чудом остались живые тигры и львы. Очень сильно пострадали их клетки, они в любой момент могут выйти на улицу, в тяжелом состоянии сооружение, где находятся медведи", — сказал ранее владелец парка.

Фото: Животные из экопарка Фельдмана (feldman-ecopark com)

Напомним, ранее мы писали, как в Киеве спасают животных во время войны.

Также сообщалось, что животным в известном парке Беремицкое на Черниговщине нужна помощь.