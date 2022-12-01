Число подвоїться. Фінляндія готується до великої хвилі українських біженців

У Фінляндії чекають на хвилю біженців з України – влада підрахувала, що за тимчасовим захистом в наступному році звернуться 30-40 тисяч нових людей.

Із чим пов'язаний такий прогноз, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.

У цьому році прихисток у Фінляндії отримали 43 тисячі українців, в країні залишаються понад 38 тисяч наших співгромадян. У 2023 році заяву про тимчасовий захист можуть подати ще до 40 тисяч українців.

Як пояснила міністр внутрішніх справ Кріста Мікконен, ситуація в Україні зараз ще складніша, ніж в попередні місяці Через часті атаки Росії на енергетичну інфраструктуру та прихід зими мільйони українців залишаються без світла, тепла та води.

"Дуже ймовірно, що все більше українців будуть змушені тікати з батьківщини та шукати безпеку деінде. Ми також повинні підготуватися до збільшення кількості біженців війни, які потребують допомоги у Фінляндії. Наш обов’язок – допомогти українцям", – зазначила чиновниця.

Міністерство внутрішніх справ координує всю організацію прийому українських біженців. Фінські організації та компанії продовжують надавати повну підтримку біженцям з України.

Раніше МВС Фінляндії вирішило продовжити термін дії посвідок на проживання для українських біженців до 31 березня 2023 року. При цьому українцям не потрібно подавати документи на продовження дозволу на проживання.

Фото: Мітинг проти війни в Україні, організаваний українцями у Фінляндії (facebook.com/ukrainian.association.in.finland)

На початку вересня у Фінляндії провели опитування, за яким 27% наших біженців сказали, що не хочуть повертатися в Україну після закінчення війни. Ще третина (33%) плануються повернутися в Україну. Ще не визначилися із майбутньою країною проживання 40% біженців.

До слова, половина опитаних були вихідцями з Харківської, Київської чи Донецької областей.

Нагадаємо, ми писали, хто з українців отримає збільшені виплати у Фінляндії.