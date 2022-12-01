ua ru
Чт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Число подвоїться. Фінляндія готується до великої хвилі українських біженців

Новость на русском →
Четвер 01 грудня 2022 13:42
Число подвоїться. Фінляндія готується до великої хвилі українських біженців Фото: Підтримка України у Фінляндії (unsplash.com/tom-brunberg)
Автор: Ольга Маджумдар

У Фінляндії чекають на хвилю біженців з України – влада підрахувала, що за тимчасовим захистом в наступному році звернуться 30-40 тисяч нових людей.

Із чим пов'язаний такий прогноз, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.

У цьому році прихисток у Фінляндії отримали 43 тисячі українців, в країні залишаються понад 38 тисяч наших співгромадян. У 2023 році заяву про тимчасовий захист можуть подати ще до 40 тисяч українців.

Як пояснила міністр внутрішніх справ Кріста Мікконен, ситуація в Україні зараз ще складніша, ніж в попередні місяці Через часті атаки Росії на енергетичну інфраструктуру та прихід зими мільйони українців залишаються без світла, тепла та води.

"Дуже ймовірно, що все більше українців будуть змушені тікати з батьківщини та шукати безпеку деінде. Ми також повинні підготуватися до збільшення кількості біженців війни, які потребують допомоги у Фінляндії. Наш обов’язок – допомогти українцям", – зазначила чиновниця.

Міністерство внутрішніх справ координує всю організацію прийому українських біженців. Фінські організації та компанії продовжують надавати повну підтримку біженцям з України.

Раніше МВС Фінляндії вирішило продовжити термін дії посвідок на проживання для українських біженців до 31 березня 2023 року. При цьому українцям не потрібно подавати документи на продовження дозволу на проживання.

Число подвоїться. Фінляндія готується до великої хвилі українських біженцівФото: Мітинг проти війни в Україні, організаваний українцями у Фінляндії (facebook.com/ukrainian.association.in.finland)

На початку вересня у Фінляндії провели опитування, за яким 27% наших біженців сказали, що не хочуть повертатися в Україну після закінчення війни. Ще третина (33%) плануються повернутися в Україну. Ще не визначилися із майбутньою країною проживання 40% біженців.

До слова, половина опитаних були вихідцями з Харківської, Київської чи Донецької областей.

Нагадаємо, ми писали, хто з українців отримає збільшені виплати у Фінляндії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога Україні Финляндия
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олег Васильєв
Масштабні виклики. Чи витримає "УЗ" новий блекаут та що треба знати пасажирам
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Галина Пилипенко
Вести бізнес та продавати послуги за кордон: що для цього треба українцям
Галина Пилипенко
адвокат ЮК Legal House
Олена Колченогова
Пошук житла і виплати. До чого готуватися українцям, які переїхали до Швейцарії
Олена Колченогова
юрист консалтингової та аутсорсингової компанії Nota Group
Людмила Кузюк
Вперше в невідомій країні. Чого очікувати українцям від життя в Іспанії
Людмила Кузюк
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору