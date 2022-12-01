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Число удвоится. Финляндия готовится к большой волне украинских беженцев

Новина українською →
Четверг 01 декабря 2022 13:42
Число удвоится. Финляндия готовится к большой волне украинских беженцев Фото: Поддержка Украины в Финляндии (unsplash.com/tom-brunberg)
Автор: Ольга Маджумдар

В Финляндии ждут волну беженцев из Украины – власти подсчитали, что за временной защитой в следующем году обратятся 30-40 тысяч новых людей.

С чем связан такой прогноз, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

В этом году убежище в Финляндии получили 43 тысяч украинцев, в стране остаются более 38 тысяч наших сограждан. В 2023 году заявление о временной защите могут подать еще до 40 тысяч украинцев.

Как пояснила министр внутренних дел Криста Микконен, ситуация в Украине сейчас еще сложнее, чем в предыдущие месяцы. Из-за частых атак России на энергетическую инфраструктуру и приход зимы миллионы украинцев остаются без света, тепла и воды.

"Очень вероятно, что все больше украинцев будут вынуждены бежать с родины и искать безопасность в другом месте. Мы также должны подготовиться к увеличению количества беженцев войны, нуждающихся в помощи в Финляндии. Наша обязанность - помочь украинцам", - отметила чиновница.

Министерство внутренних дел координирует всю организацию приема украинских беженцев. Финские организации и компании продолжают оказывать полную поддержку беженцам из Украины.

Ранее МВД Финляндии решило продлить срок действия вида на жительство для украинских беженцев до 31 марта 2023 года. При этом украинцам не нужно подавать документы на продление разрешения на проживание.

Число удвоится. Финляндия готовится к большой волне украинских беженцевФото: Митинг против войны в Украине, организованный украинцами в Финляндии (facebook.com/ukrainian.association.in.finland)

В начале сентября в Финляндии был проведен опрос, по которому 27% наших беженцев сказали, что не хотят возвращаться в Украину после окончания войны. Еще треть (33%) планируется возвратиться в Украину. Пока не определились с будущей страной проживания 40% беженцев.

К слову, половина опрошенных была выходцами из Харьковской, Киевской или Донецкой областей.

Напомним, мы писали,кто из украинцев получит увеличенные выплаты в Финляндии.

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