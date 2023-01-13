Чи випустять за кордон студентів, якщо ті повернуться в Україну: відповідь юриста

Восени минулого року в Україні ввели заборону виїзді за кордон хлопців призовного віку, які є студентами іноземних навчальних закладів. Якщо ще наприкінці серпня студенти ВНЗ в Європі могли перетнути кордон, то невдовзі після того такий дозвіл перестав діяти.

Тим часом за кордоном залишається немало хлопців-студентів. Чи можуть вони повернутися в Україну на деякий час – на канікули чи у справах, у коментарі TRAVEL РБК-Україна розповіла адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

Законом передбачено, що здобувачі фахової вищої та передвищої освіти денної форми навчання не підлягають мобілізації на період навчання. Також громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон у випадках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, нагадує співрозмовниця.

"Найбільш популярний і ефективний – варіант виїзду осіб, які є студентами денної форми навчання іноземного ВНЗ. Однак, відстрочка від мобілізації надається не більше ніж на 6 місяців. Зараз же, крім того, підходить термін для отримання довідки для продовження відстрочки від мобілізації. А для цього необхідно з’явитись до військкомату та надати довідку про продовження навчання", – каже Катерина Аніщенко.

Студенти іноземних ВНЗ, здавши сесію, хочуть приїхати в Україну на канікули чи у справах. Але тут постає питання, чи зможуть виїхати знову за кордон.

На сайті Державної прикордонної служби України опублікувало питання-відповіді, де зазначено, що всім студентам заборонено виїжджати з країни. Студенти не мають права виїжджати за кордон, оскільки ця категорія зазначена в абзаці другому частині третьої статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а не у частині першій цієї статті.

Тому, відповідно до пункту 2-6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, дана категорія громадян не має права виїжджати за межі території України, пояснює адвокат.

"Таким чином, хлопці, які зараз навчаються у ВНЗ за кордоном і хочуть приїхати в Україну на канікули чи у справах, зможуть в’їхати на територію України, як громадяни своєї країни, однак, виїхати – не зможуть. І в такому випадку, вихід буде лише через оскарження рішення Прикордонної служби до суду", – підкреслює Катерина Аніщенко.

Нагадаємо, українські чоловіки-студенти зараз не можуть виїхати за кордон, оскільки таке рішення затверджено Кабміном. Рішення було прийняте Кабміном у вересня 2022 року.

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