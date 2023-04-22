Чи випустять чоловіка за кордон, якщо є дозвіл на проживання в ЄС: деталі

Певна частина українців-чоловіків призовного віку має посвідку на проживання за кордоном. Немало з них вже проживали в інших країнах до вторгнення Росії в Україну.

Чи можуть вони виїздити за кордон з України зараз - TRAVEL РБК-Україна розповів Нікіта Муренко, керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери".

Виїзд з посвідкою на проживання за кордоном: що для цього потрібно

Правила перетину державного кордону громадянами України затверджені постановою КМУ від 27 січня 1995 №57 та не передбачають винятків щодо перетину кордону під час воєнного стану для осіб, які мають посвідку на постійне проживання в іноземній країні. Але попри це такі люди все ж можуть вільно перетинати кордон у період воєнного стану за певних умов, каже фахівець.

Загалом такі чоловіки можуть виїжджати за кордон, якщо вони не є військовозобов'язаними.

Згідно з роз’ясненням Державної прикордонної служби України, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном можуть виїжджати за наявності відповідних відміток в паспортному документі, а саме відповідно до ст. 4 ЗУ "Про порядок виїзду з України й в’їзду громадян України" такими відмітками є:

для осіб які виїжджають вперше – штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання("Постійне проживання (країна)/печатка "Оформлено виїзд на постійне проживання" (назва країни та дата);

для осіб, які постійно проживають за кордоном – штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітка (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України ("Постійне проживання (країна)/"Прийнятий на консульський облік") або перебування такого громадянина на постійному консульському обліку підтверджується довідкою про перебування на консульському обліку, яка формується з використанням засобів відомчої інформаційної системи Міністерства закордонних справ України.

Фото: Чоловіки призовного віку, які постійно проживають за кордоном, можуть виїжджати за наявності певних відміток у паспорті (Getty Images)

Погодити виїзд. Що треба зробити перед перетином кордону

"Перед тим як виїздити на постійне місце проживання за кордон, потрібно отримати дозвіл у Державній міграційній службі України та обов’язково погодити свій виїзд з територіальним центром комплектування та соціальної підтримки", – каже Нікіта Муренко.

Тобто чоловік, який офіційно змінив місце свого постійного проживання й не перебуває на обліку у жодному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а отже не є військовозобов’язаним, може спокійно перетнути кордон та виїхати з України, пояснює він.

Однак якщо чоловік фактично проживає за кордоном, але не оформив своє вибуття за офіційною процедурою та не знявся з обліку у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, він не має права залишати Україну.

"Тобто чоловіки, які мають посвідку на постійне проживання за кордоном та пройшли процедуру оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, можуть вільно повернутися в Україну та виїхати назад за умови надання на кордоні відповідних документів, але якщо процедура не була дотримана, то виїзд з України не є можливим", – зауважує співрозмовник.

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